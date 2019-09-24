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影／他沒有手掌也能彈鋼琴！俄羅斯羅曼諾夫秀琴藝

2019-09-24 17:03聯合報 記者喻文玟╱即時報導

周大觀文教基金會連續22年舉辦「全球熱愛生命獎章」得主，今年全球推薦2723名，共選出20名，今天有9名在東海大學授講。16歲的俄羅斯無掌鋼琴勇士羅曼諾夫，無十指彈出美妙樂章，感動人心。

周大觀基金會總執行長趙翠慧表示，今年有11名全球熱愛生命獎章得主已提前頒發，今天現場受獎有俄羅斯無掌鋼琴師羅曼諾夫、祕魯棄童救星龔薩蕾絲、中國浴火電腦奇才李曉光、波蘭無臂藝術家肯傑爾斯基、印尼無臂攝影師盧希達．巴達威、奈及利亞網紅小畫家奧拉米勒、日本自閉鋼琴勇士小柳拓人、台灣多障唐寶寶周則翰、總統主廚達人陳國信。

16歲的俄羅斯無掌鋼琴師羅曼諾夫從小是棄嬰，無掌、缺腿在孤兒院長大，6遂曾短暫住寄養家庭又回到孤兒院，14歲被養父母Vladimir和Luisa Levachkovye收養，發現他音樂天分，栽培他學鋼琴。

羅曼諾夫在網路有一段火紅影片，他沒有手指的手不斷按下琴鍵，流暢地彈出南韓作曲家李閏珉的「River Flows In You」，短短2星期破億人次觀看，他說自己沒有音樂底子，為了可親手演奏，靠不斷聆聽樂曲，然後自行摸索音符。

目前就讀南開科技大學二年級周則翰，出生有先天性心臟病，確定罹患唐氏症並伴隨重度智能障礙。媽媽王淑華說，則翰是第一胎，當下很挫折，兒子8個月就辭去工作陪他接受早期療癒，3年後妹妹出生多了手足。

周則翰國中開始接觸陶笛，雖智力理解的困難下，仍養成閱讀習慣，學游泳鍛鍊體能，多次榮獲全國身心障礙泳賽第一名。雙親看著他從口水直流，到陶笛、爵士鼓駕輕就熟，能吹奏美妙的樂章，期許兒子熱愛生命能鼓勵唐寶寶們永不放棄。

南開科技大學二年級周則翰，出生有先天性心臟病，確定罹患唐氏症並伴隨重度智能障礙，...
南開科技大學二年級周則翰，出生有先天性心臟病，確定罹患唐氏症並伴隨重度智能障礙，是今年周大觀基金會「全球熱愛生命獎章」得主，雙親與有榮焉。記者喻文玟／攝影
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16歲的俄羅斯無掌鋼琴師羅曼諾夫從小是棄嬰，14歲被養父母Vladimir和Lu...
16歲的俄羅斯無掌鋼琴師羅曼諾夫從小是棄嬰，14歲被養父母Vladimir和Luisa Levachkovye收養，發現他音樂天分，栽培他學鋼琴。記者喻文玟／攝影
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16歲的俄羅斯無掌鋼琴師羅曼諾夫從小是棄嬰，14歲被養父母Vladimir和Lu...
16歲的俄羅斯無掌鋼琴師羅曼諾夫從小是棄嬰，14歲被養父母Vladimir和Luisa Levachkovye收養，發現他音樂天分，栽培他學鋼琴。記者喻文玟／攝影
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俄羅斯唐寶寶

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