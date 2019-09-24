癌友化療後人工血管該拔嗎？ 專家這麼建議

2019-09-24 16:26 聯合報 記者 聯合報 記者 李樹人 ╱即時報導



對於癌友來說，化療可說是抗癌過程中必需承受的磨難，除了噁心、嘔吐、掉髮、食欲不振等常見的副作用之外，大部分人可能不知道，為了注射化療藥物或是標靶藥物，醫師必須在患者鎖骨下緣、前胸附近皮膚下植入一個給藥專用注射器，俗稱人工血管。

台東馬偕醫院一般外科主治醫師魏銓延說，為了方便注射化療藥物，避免藥物滲漏引發皮膚潰爛，絕大部分癌友都會在前胸附近埋進人工血管，藉此減少扎針次數，並避免具有刺激性的化療物外漏。

以HER2陽性表現的乳癌患者為例，標準治療就是化療合併標靶，在治療過程中，如果埋入人工血管，注射靜脈注射型藥物時，就可減少患者挨針次數、縮短護理人員查找血管的時間，以及減少反覆打點滴引起的瘀血或疼痛等問題。

不過，看似人性化的醫療設計，卻讓許多癌友身陷生活不便的窘境，生理及心理承受著重大壓力，因為植入人體之後，靠近人工血管的這隻手臂活動受限，無法提重物及做大範圍手部運動。

化療結束之後，是否立即取出人工血管？這一直是腫瘤學界討論的議題，早期大部分醫師認為，應該放久一點，因為腫瘤隨時都可能復發轉移，人工血管繼續埋在前胸皮膚底下，可以免除日後再次手術植入。

事實上，部分癌友也認為繼續將人工血管埋在皮膚底下，比較安心。臨床觀察，後續結果似乎可以印證「莫非定率」，心裡一直想著可能復發轉移，不好念頭揮之不去，這條人工血管或許很可能再度派上用場，因為真的復發了。

因擔心日後癌症復發，一般人工血管平均植入時間約兩年，有些癌友甚至放置更久，超過五年以上，這對許多患者來說，如同心理折磨，不管是看到或摸到這個突出物，就會想到自己有病在身，常妄想猜疑癌細胞復發轉移，平添心理負擔及壓力。

魏銓延指出，有些患者遭遇更悲慘，化療療程結束後，仍不肯讓醫師撤下人工血管，導管一放就是好幾年，最後因為摩擦而斷裂，麵線粗細大小的導管就這樣循著血管流至心臟，造成胸悶胸痛，最後進了手術室，醫師以心導管夾出導管。

近年來，許多癌症專家建議，癌友在化療療程結束之後，就應取出這一條專為注射設計的人工血管，除了減少感染風險，也能讓癌友保持較健康的心態，感覺自己是正常人。

此外，抗癌藥物的進步，也大能幅減少人工血管使用頻率，例如，抗HER2標靶治療藥物採用玻尿酸水解酶技術，進而改變劑型，原本為靜脈注射劑型，打一次可能得花上一兩個小時，現在則是皮下注射劑型，每次治療只需二至五分鐘，不僅節省治療時間，並能遠離人工血管所帶來的不便。

至於癌症治療專用的人工血管為何要裝置在前胸？答案是「方便使用，影響最小」。