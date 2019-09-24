台科大學生用化學反應式打造「愛鏈」 獲趣味競賽冠軍

2019-09-24 16:02 聯合報 記者 聯合報 記者 潘乃欣 ╱即時報導



科學也可以很浪漫！為紀念達文西逝世500周年，台灣科技大學舉辦一系列趣味活動，除了展示達文西的科學貢獻與生平故事，也讓學生們以自己科系特色創作甜蜜情話。最終由化工系同學巧妙融合化學反應式，以分子鏈結象徵戀人手牽手，聚合成長久的愛鏈，獲得第一名。

競賽第一名作品是由化工系大四學生高萱宇創作，她以化學反應式中的「酸」與「醇」傳達戀愛的微酸與醉心感受，並將長長的分子鏈結象徵成戀人手牽手直到永久。其作品「我的雙手是青澀的微酸，而妳的指尖有著醉人的甘醇，我願能執子之手，我們永遠，手牽手 手牽手 手牽手 手牽手...... (手牽手)n，聚合成了淵遠流長的愛鏈」，充滿創意與巧思的甜蜜情話獲選為第一名。

高萱宇表示，創作靈感來自高分子化學課程中的縮合聚合反應，反應式裡的酸跟醇分別代表戀愛的微酸與紅酒般的醉心，以化學反應式為靈感寫出這首情詩，獻給已經交往四年的男朋友，希望可以和對方長長久久走下去。

獲得人氣獎的電機系碩二學生彭柏，以電磁學四個方程式、DNA序列為題，創作一首浪漫告白情詩「四是一個魔法般的數字，四種元素構成了世界，四個鹼基構成了我們，馬克士威四個方程結合電與磁，而如果有四個字能結合我和你，我想對你說「我喜歡你」。

彭柏表示，看到學校舉辦科技情話徵件競賽，覺得很有趣，也想藉此創作特別的情話送給女朋友，本來對於投稿有點害羞，但女友說她很喜歡這首情詩，作品也受到大家的喜愛，很開心獲得人氣獎，獎品的牛排餐券會跟女友一起享用慶祝。

台科大同學創作的其他創意趣味語錄還包括材料系的「已經不管什麼未來材料，有你的未來我才要」、資管系「我早已把原則變成常數，妳的出現卻讓它成了變數」、電子系「我是專屬於妳的電子，在妳的軌道上，守護了無數圈，在我的原子裡，妳是屬於我的質子」。

台科大通識教育中心主任游適宏表示，達文西是歐洲文藝復興時期偉大的畫家、科學家和發明家，除了大家熟知的畫作「蒙娜麗莎」，達文西在科學領域也有很傑出的貢獻與成就。今年正好是達文西逝世500周年，台科大特別舉辦紀念活動，將達文西科學表現與台科大理工特色結合，讓學生在看展時更有共鳴，對達文西有更多認識。