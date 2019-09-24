親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
實驗教育行不行
大學考招
文教新訊
大學研究所
技職教育
中小學
國家考試
升大學甄選攻略
升學情報站
新知學習
觀點評論

黨產會認定中廣為國民黨附隨組織 追徵77億餘元

「最醜星巴克」租金悄降3萬求新租客 房仲點這關鍵沒人要

台科大學生用化學反應式打造「愛鏈」 獲趣味競賽冠軍

2019-09-24 16:02聯合報 記者潘乃欣╱即時報導

科學也可以很浪漫！為紀念達文西逝世500周年，台灣科技大學舉辦一系列趣味活動，除了展示達文西的科學貢獻與生平故事，也讓學生們以自己科系特色創作甜蜜情話。最終由化工系同學巧妙融合化學反應式，以分子鏈結象徵戀人手牽手，聚合成長久的愛鏈，獲得第一名。

競賽第一名作品是由化工系大四學生高萱宇創作，她以化學反應式中的「酸」與「醇」傳達戀愛的微酸與醉心感受，並將長長的分子鏈結象徵成戀人手牽手直到永久。其作品「我的雙手是青澀的微酸，而妳的指尖有著醉人的甘醇，我願能執子之手，我們永遠，手牽手 手牽手 手牽手 手牽手...... (手牽手)n，聚合成了淵遠流長的愛鏈」，充滿創意與巧思的甜蜜情話獲選為第一名。

高萱宇表示，創作靈感來自高分子化學課程中的縮合聚合反應，反應式裡的酸跟醇分別代表戀愛的微酸與紅酒般的醉心，以化學反應式為靈感寫出這首情詩，獻給已經交往四年的男朋友，希望可以和對方長長久久走下去。

獲得人氣獎的電機系碩二學生彭柏，以電磁學四個方程式、DNA序列為題，創作一首浪漫告白情詩「四是一個魔法般的數字，四種元素構成了世界，四個鹼基構成了我們，馬克士威四個方程結合電與磁，而如果有四個字能結合我和你，我想對你說「我喜歡你」。

彭柏表示，看到學校舉辦科技情話徵件競賽，覺得很有趣，也想藉此創作特別的情話送給女朋友，本來對於投稿有點害羞，但女友說她很喜歡這首情詩，作品也受到大家的喜愛，很開心獲得人氣獎，獎品的牛排餐券會跟女友一起享用慶祝。

台科大同學創作的其他創意趣味語錄還包括材料系的「已經不管什麼未來材料，有你的未來我才要」、資管系「我早已把原則變成常數，妳的出現卻讓它成了變數」、電子系「我是專屬於妳的電子，在妳的軌道上，守護了無數圈，在我的原子裡，妳是屬於我的質子」。

台科大通識教育中心主任游適宏表示，達文西是歐洲文藝復興時期偉大的畫家、科學家和發明家，除了大家熟知的畫作「蒙娜麗莎」，達文西在科學領域也有很傑出的貢獻與成就。今年正好是達文西逝世500周年，台科大特別舉辦紀念活動，將達文西科學表現與台科大理工特色結合，讓學生在看展時更有共鳴，對達文西有更多認識。

台科大達文西紀念活動，除了展示達文西的發明模型、生平故事介紹，也特別舉辦創意情話競賽，讓學生以自己就讀的系所特色為主題進行創作，在甜蜜情話中融入科學概念，共有近40句語錄投稿，句句浪漫又逗趣，展現出台科大學生豐富的想像力及創意。

台科大舉辦趣味競賽，讓學生們以自己的科系特色創作甜蜜情話。圖／台科大提供
台科大舉辦趣味競賽，讓學生們以自己的科系特色創作甜蜜情話。圖／台科大提供
分享

達文西台科大

相關新聞

他捨成功高中讀開平餐飲 轉學兩次立志當調飲師

2019-09-24 15:49

打造在地特色 內埔農工年年滿招

2019-09-08 23:58

萬能科大楊繡禎奪麵包製作冠軍 有機會參加明年亞洲賽

2019-09-24 12:28

全國技能賽 公東亮眼獲3金2銀1銅等9面獎牌

2019-09-23 19:39

方曙商工飛機修護科 獲全國技藝賽銀銅牌

2019-09-23 19:12

機械國手在飼料廠工作…台奪下技職奧運世界第四，然後呢？

2019-09-23 10:40

從小迷積木日練14小時 蘇柏豪奪全國模具金牌

2019-09-20 18:21

高英工商1年2次防災演練 通過「國際安全學校」認證

2019-09-20 15:50

台灣創新技博會 崑山科大「磁助力創能踩踏車」成亮點

2019-09-20 13:59

拿下世界技能競賽銅牌獎 建國科大兩校友光榮返母校

2019-09-19 22:03

弘光科大「彩弘時裝週」迎新 彩虹大使挺平權

2019-09-19 13:49

萬能工商 全校近半學生是僑生

2019-09-18 23:40

正妹高中生辦個展「造反」 成新竹高商80年首例

2019-09-18 17:10

澎科大推動海洋教育雙語教學 縣長：樂觀其成

2019-09-17 17:02

慈科大「誠實書店」二手教科書每本20元 學生省很大

2019-09-17 14:48

高英工商陳主恩獲世界青少年健力賽66公斤級蹲舉冠軍

2019-09-17 13:12

教部試辦一對一培訓 挺技能國手返校任教

2019-09-15 00:58

技能國手求職光環淡 最多做的是零售業

2019-09-15 00:52

揚威上海灘 樹德電競隊奪冠

2019-09-13 23:25

樹德龍電競隊兩岸交流賽 奪英雄聯盟冠軍最佳播報獎

2019-09-13 09:30

高職就業專班 平均就業率7成

2019-09-12 23:10

高職生圓航太夢 九成專班一畢業就有30K

2019-09-12 11:32

弘光科大學生美髮國際賽1金2銅 得獎聽到「台灣」很棒

2019-09-12 08:57

影／15歲拿國際餐飲大獎 示範倒酒告訴你開紅酒小技巧

2019-09-11 17:34

他19歲參加世界名廚錦標賽 奪下4項金牌

2019-09-10 14:31

大華科大攜手喜來登大飯店 互相支援實務教學

2019-09-10 11:20

大陸少林寺練功一個月 樹德科大學生返台展演功力倍增

2019-09-10 10:55

台日大學生攜手打造機器人 模擬推車送貨

2019-09-10 10:42

花好月圓禮盒融入108課綱 虎尾農工愛心月餅有創意

2019-09-09 20:02

中秋節職校生特別忙 大成學生用愛製餅傳愛心

2019-09-09 19:57

開學日投擲祝福語 城市科大新生立志做電競賽評

2019-09-09 14:37

罕見公立職校老師轉任私校 師生先後奪德國紅點獎

2019-09-08 08:53

正修科大迎新生 今送學生3大補帖

2019-09-06 11:24

協志停招敲警鐘 教團籲教育部檢討凍漲14年的學費

2019-09-06 09:19

3D動畫軟實力 台灣學子高品質作品不輸迪士尼

2019-09-06 07:45

招生不差 協志工商停招3年轉型

2019-09-05 23:22

不敵少子化 嘉縣協志工商停招3年轉型

2019-09-05 15:44

幫媽媽拖地好神拖創意 4學生波浪發電機勇奪全國賽第一

2019-09-05 13:35

印尼學生全國最多 台科大學生餐廳增穆斯林餐點

2019-09-05 13:10
看更多

熱門文章

少子化海嘯 215大學系所將停招

2019-09-23 23:50

專訪／教改讓補習變本加厲 他們寧願在家自學

2019-09-24 07:09

中央大學 明年8月首設「太空系」

2019-09-23 23:29

專訪／沒有考試、成果展…和平實小重學習歷程 學生樂：這裡不一樣！

2019-09-24 10:28

專訪／用魔術方塊翻轉世界 清大李孟一：對學習負所有責任

2019-09-24 12:03

教學卓越獎公布 屏東3校囊括1金2銀

2019-09-23 17:08

實驗教育參與人數大爆發 學者提醒「二高一低」

2019-09-24 10:59

課程百花齊放 實驗教育師資哪裡來？

2019-09-24 11:01

升學向上銜接 「實驗大學」行不行？

2019-09-24 10:58

海外實習夯！畢業即就業 玄奘大學推動日本海外實習課程

2019-09-24 11:12

他捨成功高中讀開平餐飲 轉學兩次立志當調飲師

2019-09-24 15:49

亞洲第一！台大公衛加入ASPPH 籲政府設立公衛師證照

2019-09-24 11:19

不怕少子化 南華增生死學博班 文大培養洗錢防制師

2019-09-23 23:50

專訪／毫不起眼卻蘊藏生命力 讓孩子一眼就愛上的種籽實小魅力何在？

2019-09-24 10:32

雙語國際化夯 高中境外生十年成長5.7倍

2019-09-24 11:52

專訪／無界塾謝忠瑋：實驗教育最大挑戰 老師如何帶領學生認識自己

2019-09-24 10:30

專訪／學生提案讓你去TRY 清大蘇寄偉：自由發展 才知最後結果

2019-09-24 11:57

方曙商工飛機修護科 獲全國技藝賽銀銅牌

2019-09-23 19:12

兩岸關係緊張+支持反送中 陸生限縮來台 應會更明顯

2019-09-23 23:37

教團憂多元選修「不多元」 呈現城鄉差距

2019-09-24 10:51

實驗教育十大Q&A 哪間學校畢業前須爬完五座百岳？

2019-09-24 14:29

偏遠小校師資臥虎藏龍 廣興國小獲教學卓越金質獎

2019-09-24 13:43

萬能科大楊繡禎奪麵包製作冠軍 有機會參加明年亞洲賽

2019-09-24 12:28

職專班可考諮商心理師 玄大應用心理系碩士班滿招

2019-09-23 18:06

全國技能賽 公東亮眼獲3金2銀1銅等9面獎牌

2019-09-23 19:39

義大港生被襲發公開信 限期陸生道歉學校懲處

2019-09-23 18:33

矽谷科技冬令營 3C巨頭教創意

2019-09-23 23:48

實驗，教育行不行？選出最愛報導 填問卷抽好獎

2019-09-24 14:25

台科大學生用化學反應式打造「愛鏈」 獲趣味競賽冠軍

2019-09-24 16:02

堅持不放手！竹縣東興國中奪全國拔河雙冠軍獲表揚

2019-09-24 15:20

雲科大人工智慧繪圖創作展 一窺創作奧妙

2019-09-23 16:56

東華大學藝設系教授黃琡雅 創作連年獲國際獎項

2019-09-23 18:48

地震工程模型競賽 聯大建築系師生囊括3獎項

2019-09-23 18:31

教團憂多元選修納大學考招 招聯會：非門檻

2019-09-24 15:07

異國教書用愛輔導特殊生 台師獲教育大愛菁師獎

2019-09-24 15:07

「實驗教育行不行？」尋找獨特星光 看見更多教育可能性

2019-09-24 11:23

U值媒／有錢人小孩的專利？大學程式設計先修檢測

2019-09-24 12:38
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top