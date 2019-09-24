國道散落物收費上路7天 1車掉鐵片挨罰1.2萬

2019-09-24 16:01 聯合報 記者 聯合報 記者 侯俐安 ╱即時報導



國道每年散落物事件發生逾4萬件，不僅容易影響交通、也易衍生二次事故。交通部高速公路局今年9月16日起對於國道散落物之處理開始收費，費率除了前半小時免費之外，單一車道每超過30分鐘，將收新台幣3000元，並採累計計費。高公局統計，截至9月23日止共發生1111件散落物，其中有1件在17日晚間散落鐵片影響2車道3小時19分，達到收費標準，初估將收取1萬2000元處理費用。

高公局統，計9月16日至23日共發生1111件散落物，每天分別為76至177件不等，平均一天139件，由於處理費用收費時間是從警方蒐證後，處理散落物的事故班人員進場才開始計算，因此絕大部分均能於30分鐘內處理完成。

高公局表示，在這期間符合收費標準有1件，是在17日晚間7時04分國道1號南下243公里處發生鐵片散落外側2車道（外側車道及輔助車道）及內側車道路肩事件。高公局中區養護工程分局於晚間7時10分封閉外2車道進行清理，8時25分開放外側車道通行，於8時57分開放輔助車道通行，晚間10時23分開放內側車道通行。

高公局統計，這件散落物案件影響主線通行達3小時19分，嚴重影響用路人權益與安全，依「國道散落物處理收費要點」規定，將收取1萬2000元處理費用。

另外，雖然9月16日也有一件化學物品打翻在台中交流道，雖然清理小組已經到場，但因為是化學物質，必須先由環保單位處理，事故班在事故後2、3小時才進場，由於後續也只剩下路面清理，因此並未收費。