首推防疫雙語繪本 時尚媽咪Melody當洗手糾察隊

2019-09-24 15:45 聯合報 記者 聯合報 記者 陳婕翎 ╱即時報導



疾管署首度推出中英文防疫雙語繪本「CHELSEA AND FRIENDS小喜與朋友們」，時尚媽咪Melody應邀擔任防疫大使，她說，她在家中總將用肥皂洗手這句話掛嘴上，笑著分享，兩個孩子都非常狡猾，常偷懶只用清水沖手，她必須化身洗手糾察隊，聞寶貝們的手有沒有香味，確認落實洗手步驟。

疾管署防疫雙語繪本今日正式公開發表，除邀請衛生福利部次長薛瑞元，並由時尚媽咪Melody擔任防疫大使，分享實用防疫育兒經，同時也向民眾呼籲正確洗手、個人健康管理及按時接種流感疫苗等防疫措施對幼兒防疫的重要性。

今年腸病毒、夏季流感雙雙創下五年同期新高，開學後全台不斷有校園群聚事件，停課消息頻傳，傳染病容易在校園間經由學生群聚感染，並將病毒帶回家中，對家中嬰幼兒或老人等其他成員造成威脅，預防腸病毒、流感纏身最有效的方法為落實勤洗手及生病在家休息。

育有兩女的Melody說，已搶先看過這套雙語繪本，認為透過有趣的故事來傳達枯燥乏味的防疫資訊，能讓大人、小孩在閱讀繪本的過程中，共同學習與思考防疫觀念、寓教於樂，大力推薦給家中有幼兒的父母親。

防疫雙語繪發表活動中，防疫大使Melody也和疾管署署長周志浩一同提醒家長，除熟悉的洗手五字訣「濕、搓、沖、捧、擦」，肥皂搓手超過20秒才算數外，師長也要提醒孩子們洗手有5大時機，包含吃東西前吃飯後、跟別人抱抱前、上廁所後、咳嗽打噴嚏後、看醫生後，才能更有效保護自己。