首推防疫雙語繪本 時尚媽咪Melody當洗手糾察隊
疾管署首度推出中英文防疫雙語繪本「CHELSEA AND FRIENDS小喜與朋友們」，時尚媽咪Melody應邀擔任防疫大使，她說，她在家中總將用肥皂洗手這句話掛嘴上，笑著分享，兩個孩子都非常狡猾，常偷懶只用清水沖手，她必須化身洗手糾察隊，聞寶貝們的手有沒有香味，確認落實洗手步驟。
疾管署防疫雙語繪本今日正式公開發表，除邀請衛生福利部次長薛瑞元，並由時尚媽咪Melody擔任防疫大使，分享實用防疫育兒經，同時也向民眾呼籲正確洗手、個人健康管理及按時接種流感疫苗等防疫措施對幼兒防疫的重要性。
今年腸病毒、夏季流感雙雙創下五年同期新高，開學後全台不斷有校園群聚事件，停課消息頻傳，傳染病容易在校園間經由學生群聚感染，並將病毒帶回家中，對家中嬰幼兒或老人等其他成員造成威脅，預防腸病毒、流感纏身最有效的方法為落實勤洗手及生病在家休息。
育有兩女的Melody說，已搶先看過這套雙語繪本，認為透過有趣的故事來傳達枯燥乏味的防疫資訊，能讓大人、小孩在閱讀繪本的過程中，共同學習與思考防疫觀念、寓教於樂，大力推薦給家中有幼兒的父母親。
防疫雙語繪發表活動中，防疫大使Melody也和疾管署署長周志浩一同提醒家長，除熟悉的洗手五字訣「濕、搓、沖、捧、擦」，肥皂搓手超過20秒才算數外，師長也要提醒孩子們洗手有5大時機，包含吃東西前吃飯後、跟別人抱抱前、上廁所後、咳嗽打噴嚏後、看醫生後，才能更有效保護自己。
這套書分別以「腸病毒」、「新型A型流感」、「流感疫苗」以及「病毒性腸胃炎」四種幼兒在日常生活中可能接觸到的傳染病為主題，透過主角「小喜」與好朋友間故事，學習疾病症狀與預防方法，讓大人、小孩在雙語的環境中，養成正確防疫觀念。此套繪本為政府出版品，民眾可在五南、博客來購買；也可在疾管署官網觀賞書籍內容的影片。
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