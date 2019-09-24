腸病毒疫情還在燒 一週258班停課3童重症

2019-09-24 15:22 中央社 台北24日電



台灣腸病毒疫情還在高峰，疾管署今天公布，上週校園有258班因腸病毒停課，且有3名孩子因腸病毒併發重症。醫師提醒，家長應持續提醒孩子加強手部衛生，且留意病童重症徵兆。

衛生福利部疾病管制署疫情中心主任劉定萍下午在疫情週報指出，上週（9月15日至9月21日）國內腸病毒門急診就診共計2萬2662人次，較前一週上升9.5%；近期就診人次持續上升，疫情處流行高峰期。

上週也有3名感染腸病毒併發重症，分別為南部7個月大男嬰、北部9歲女童及南部8歲男童，症狀包括發燒、口腔潰瘍、紅疹、肢體無力、肌抽躍、意識改變等。

疾管署防疫醫師林詠青在記者會表示，其中南部7個月大男嬰同時檢出腸病毒71型及克沙奇病毒A6型，經審查確認為腸病毒感染併發急性無力肢體麻痺（AFP）；北部9歲女童及南部8歲男童則為腸病毒71型感染併發腦炎。所幸3人經住院治療後症狀都改善並已出院。

疾管署副署長羅一鈞表示，腸病毒疫情雖還在高峰，但增加幅度有趨緩，門急診就診人次也屬持平，且隨氣溫逐漸下降，疫情可望在10月中旬趨緩。

林詠青提醒，民眾應時常清洗消毒幼兒常接觸的物品及玩具，外出返家後務必先更衣，摟抱、餵食嬰幼兒前，應以肥皂正確洗手；家中幼童如感染腸病毒，應在家休息避免與其他嬰幼兒接觸，以免造成交叉感染。

若孩子染病，林詠青說，家長務必留意病情變化，若出現嗜睡、意識不清、活力不佳、手腳無力、肌抽躍（無故驚嚇或突然間全身肌肉收縮）、持續嘔吐與呼吸急促或心跳加快等重症前兆，請儘速送往大醫院接受治療。