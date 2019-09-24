美人樹、欒樹開花 秋季賞花地點報你知

2019-09-24 15:16 聯合報 記者 聯合報 記者 江婉儀 ╱即時報導



秋季到來，位於淡水區北8鄉道的美人樹已綻放美麗的桃紅色花朵，沿著鄉道往三芝行駛，可到樂天社區拍攝田心子，另外，位在林口、三峽、鶯歌的台灣欒樹也已開花，民眾不妨趁假日到這些地方賞花，度過悠閒的周末。

新北市景觀處表示，為了行銷新北好玩景點，景觀處以「新北稼日蒔光」為主題，介紹下內各區特色景點，讓市民在休假時可以到各處休憩賞花。

景觀處指出，北8鄉道是連結淡水區義山及三芝區北新庄的一條鄉道，又名奎柔山路，全長5.5公里，10多年前栽種了約300株美人樹。美人樹別名美人櫻、酒瓶木棉，通常在秋天開花，花是淡紫色或紅色，花冠五片反捲，大而豔麗。沿路常可見民眾駐足拍照，收藏美人櫻最美倩影。

沿著北8鄉道往三芝方向行駛，可到達另一處知名景點「田心子」。放眼望去，可見水池反射天空景色，呈現朦朧美。田心子原本是三芝樂天社區要嘗試種植荷花的場地，卻因環境不適合而放棄，卻意外呈現水田美景。民眾若想拍攝湖面似鏡的畫面，可在晴天時前往，平靜未經擾動的湖水能反射美麗的天光，拍起來非常漂亮。