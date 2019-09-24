我國史上首例「超級傷寒」 一日狂拉19次

2019-09-24 14:55 聯合報 記者 聯合報 記者 陳婕翎 ╱即時報導



我國驚見史上首例「超級傷寒」，個案潛伏期間曾至摩洛哥、印度、印尼及巴基斯坦出差，在國外期間均未就醫，8月26日回國後就醫，一天狂拉19次。示意圖／ingimage 分享 facebook

我國驚見史上首例「超級傷寒」，疾管署今公布，國內新增首次檢出廣泛抗藥性（XDR）傷寒菌株境外移入病例，為中部30多歲男性，研判是在前往目前國際間「超級傷寒」最嚴重的巴基斯坦出差感染，僅能使用後線抗生素治療。今年巴基斯坦廣泛抗藥性傷寒病例數已創3年新高，個案集中在首府喀拉蚩，疾管署警告，國人近期前往可考慮先接種疫苗。

疾管署防疫醫師林詠青表示，個案潛伏期間曾至摩洛哥、印度、印尼及巴基斯坦出差，8月4日起陸續出現腹瀉、發燒、紅疹等症狀，在國外期間均未就醫，只在當地藥局買胃藥服用，8月26日回國後就醫，一天狂拉19次再次就醫並採檢確診。

依基因定序及抗藥基因比對結果，研判感染地為巴基斯坦 ，經衛生單位調查，個案出國期間都在巴基斯坦首都喀拉蚩活動，未食用生食，皆在餐廳用餐，不排除是餐廳廚師為無症狀帶原者，造成感染，由於個案檢體檢出廣泛抗藥性(XDR)傷寒菌株，對臨床常用治療傷寒抗生素絕大多數具抗藥性。

國際間廣泛抗藥性傷寒疫情集中於巴基斯坦東南部信德省(Sindh)疫情持續，今年截至9月8日累計近5200例，高於2016至18年全年總數，病例數中以首都喀拉蚩(Karachi)佔逾6成為多，其次為海德拉巴(Hyderabad)佔2成；該首府2017年來累計近7200例，近4成為1至4歲孩童。另澳洲近期出現首例確診個案，為20個月大女童，發病前曾至巴基斯坦旅遊。

世界衛生組織表示，廣泛抗藥性傷寒疫情恐向其他地區，南亞、印度都有感染風險。疾管署副署長羅一鈞提醒，國內旅遊醫學門診提供自費傷寒疫苗，計劃至傷寒高風險國家或地區2歲以上民眾，出國前2至4周可前往諮詢評估接種。另旅途中應以熱食為宜、飲用水煮沸或使用瓶裝礦泉水及落實正確勤洗手，降低感染風險。