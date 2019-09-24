高雄新增一腸病毒71型重症個案 7個月男童兄姐也曾感染
高雄市今發布一例腸病毒重症個案，為一名年僅7個月大男童，8月21日因全身紅疹、高燒39度及食慾下降至診所就醫，診斷為腸病毒，但9月3日開始男童病情轉趨嚴重，出現右腳無力，6日到醫學中心就醫住院，隔天通報重症，19日由疾管署確診為腸病毒EV71型重症個案，但也同時檢出克沙奇（CA6），相當罕見，所幸男童病情穩定，日前已出院。
衛生局疫調，該名男童平日由母親全天候照顧，且家中6歲姐姐及8歲哥哥在暑假期間也曾被診斷為腸病毒，目前均已康復。衛生局研判，男童感染腸病毒應與兄姐無關，不過腸病毒疫情正處於高峰期，全國腸病毒門急診就診人次累計2萬2662人次（預警值1萬500人次），高市門急診就診人次2131人次（預警值1100人次），且全國累計40例腸病毒重症確診個案，高雄就占5例。
衛生局表示，近4周社區腸病毒檢出型別以克沙奇A群居多，腸病毒71型也持續活動，像今年累計325例腸病毒71型個案，高於近3年同期。由於腸病毒傳染力強，高市今年以來已針對4家延遲通報的教托育機構與以裁處，要求各校落實腸病毒通報及停課相關規定，更加強幼童勤洗手、生病不上課等規定，以避免一再爆發腸病毒群聚事件。
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