高雄新增一腸病毒71型重症個案 7個月男童兄姐也曾感染

2019-09-24 14:54 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡容喬 ╱即時報導



高雄市今發布一例腸病毒重症個案，為一名年僅7個月大男童，8月21日因全身紅疹、高燒39度及食慾下降至診所就醫，診斷為腸病毒，但9月3日開始男童病情轉趨嚴重，出現右腳無力，6日到醫學中心就醫住院，隔天通報重症，19日由疾管署確診為腸病毒EV71型重症個案，但也同時檢出克沙奇（CA6），相當罕見，所幸男童病情穩定，日前已出院。

衛生局疫調，該名男童平日由母親全天候照顧，且家中6歲姐姐及8歲哥哥在暑假期間也曾被診斷為腸病毒，目前均已康復。衛生局研判，男童感染腸病毒應與兄姐無關，不過腸病毒疫情正處於高峰期，全國腸病毒門急診就診人次累計2萬2662人次（預警值1萬500人次），高市門急診就診人次2131人次（預警值1100人次），且全國累計40例腸病毒重症確診個案，高雄就占5例。