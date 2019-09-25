影帝黃渤說話之道 讓志玲、周星馳欽佩不已！

2019-09-25 09:34 聯合新聞網 有.設計 uDesign



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「我的擇偶標準，就是照著黃渤的條件來。」──新婚不久的臺灣第一名模林志玲過去與黃渤合作拍攝電影之後，曾公開這樣表示。金馬影帝黃渤以機智、幽默、高情商的形象出名，也是演藝圈好人緣代表。《黃渤說話的藝術》書中研究他令人稱羨的口才與實用的人生智慧，告訴你為什麼黃渤能讓周星馳佩服、讓林志玲以他為擇偶標準。

像黃渤這樣情商高、有氣度的男士不僅是姊妹們潛在的理想伴侶，也是做人處事、應對進退的好模範，本篇就跟著黃渤前進那些需要獻上祝福語的場合，學習如何祝福出新高度！──設計小貼士

二○一五年九月，黃渤就遇到了一次這樣的事情──大概很少有人不知道吧？著名演員黃曉明與Angelababy （楊穎）結婚了。我敢打賭，作為黃曉明夫婦的好友，黃渤一定比絕大多數人都懂得，如何獻上自己的祝福，才會更顯別致。

九月二十三日，在一場明星慈善夜活動上，媒體記者就開始從黃曉明的好友口中套消息了。記者們很想提前知道，黃渤到底為黃曉明兩口子準備了什麼結婚禮物。黃渤這樣回答：「這個東西不好想，人家什麼都有了，你說你給什麼，送上一句祝福暖心的話就可以了。」剛一說完，麥克風叢中就有記者問：「沒紅包啊？」黃渤馬上邊思索邊接道：「紅包？我不知道他現場會不會發。」

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黃渤的機智歷來為人們所稱道，這次也不例外。面對記者的問題，他既不能回答沒有，因為這是不可能的，自己的好友結婚，怎麼會沒紅包呢？但是他也不能直接說有，因為一旦說出口，就可能會被問到紅包數目等其他比較隱私的問題，而那些並不適宜公開回答。 所以，黃渤機智的將回答角度一轉，巧妙應答了問題，記者也就不好再進行追問。只是，這個話題並沒有到此打住。時隔一週後，黃渤參加「百度貼吧粉絲節」時，又被問到與黃曉明婚禮有關的話題。

在互動現場，黃渤語出驚人：「我已經跟他們（黃曉明夫婦）商量好了，無論生兒生女，我都要簽約，而且從生下來就開始發工資，第一年每個月發一百塊，第二年兩歲的時候每個月發兩百塊，一直到未來他可以拍戲的時候，再掙回來，哈哈。」怎麼樣？這幾句話實際上就是黃渤對黃曉明夫婦早生貴子的祝福。然而，是不是比你直接喊出「早生貴子」來得更別致，也更有意義呢？

無論黃渤是在開玩笑，還是確有其事，我們都能從他的「長遠規劃」中，看出他不僅對黃曉明夫婦，也對未來那位還不知性別的孩子，給予了長遠祝福。最後，黃渤還一如既往，不忘開上一句令聽眾倍感親切的玩笑：現在發工資並不是白發，未來還要讓孩子給他賺回來呢。一下子也能讓人感覺到，二黃之間的關係的確很好，如若不然，如此「另類」的表達，就多少有點不太合適了。

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因此，獨闢蹊徑的祝福固然能為話語增色，但也不是隨便就可以發揮主觀能動性（按：意指獨立行動，做出自由的選擇）來獨創的，唯有友誼親密到一定程度，否則就會弄巧成拙。不管如何祝福別人，掌握方式和分寸都同等重要。 一般而言，你要想別開生面的對親朋好友獻上最美的祝福，就需要掌握以下幾個重點或原則：

一、真誠是基礎

人與人交往，一定要把真誠當作最重要的基礎，英國文學家喬叟（Chaucer）說過：「真誠才是人生最高的美德。」你與別人交往時，如果不堅守住一顆真誠的心，一定不會得到長久的感情和友誼。在向別人表達祝福時，真誠尤其重要。從一定程度上說，你的社交能力到底可以提升到何種程度，主要取決於你對交往的對方有多真誠，這是取得社交成效的最基本條件。法國作家左拉（Zola）也有句名言：「真誠是通向榮譽之路。」表達的也正是這個意思。試想一下，在別人該收到祝福的時刻，你的心裡卻全是憎惡之情，還不得不礙於情面，違心的說幾句簡直可以忽略的話，這不僅是對別人的不敬，也是一件令自己不愉快的事。沒有真誠為基礎的祝福語，不如不說。

二、舒心是目的

當向別人送上一句祝福，比如「壽比南山」，難道對方就真的能夠活到與南山同壽嗎？當然不能。人們之所以在明知很多祝福無法實現的情況下，仍然要真誠的互相祝福，主要目的就是讓對方心裡舒服，從而觸發一系列健康的連鎖反應。比如對方聽到很多祝福後心情變得非常愉悅，他就會以同樣讓人愉悅的方式去對待別人，或者把這種愉悅傳遞給其他人。有時在商場上，發自肺腑的一句祝福語，就會讓合作夥伴心裡舒坦，對方對你的印象也會更好，說不定還能推動彼此之間的合作，實現雙贏。可見人們之間的祝福，很多情況下看上去很虛空，卻自有它獨特的意義。

三、親疏度是前提

正如之前提到過的，若想用別致的方式來表達祝福，還得根據與對方之間的關係親疏度來把握。若你們之間關係很好，你大可以絞盡腦汁的創新，無論是何種祝福方式，都必定是發自肺腑的感情，必定會達到令人愉悅而舒心的目的。可如果你與對方之間的關係一般，或僅僅是泛泛之交，就無須特意用多麼有別於常人的方式來表達祝福；你本身就只是對方眼中的「常人」，一旦掌握不好分寸，讓場面複雜反而不好。所以，在祝福普通朋友時，用普通的話語，效果可能也很普通，但這份普通在你們雙方之間恰好最合適。

圖／摘取自大是文化出版《黃渤說話的藝術：為什麼他能讓周星馳佩服、林志玲以他為擇偶標準？》一書 分享 facebook

書名：《黃渤說話的藝術：為什麼他能讓周星馳佩服、林志玲以他為擇偶標準？》

作者：劉瑞江

出版社：大是文化

出版時間：2019年7月26日

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