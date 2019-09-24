7-11「ibon」5大遊樂園獨家優惠最低5折起 還有3款「高鐵＋好玩卡交通聯票」

2019-09-24 14:26 聯合報 記者 聯合報 記者 陳立儀 ╱即時報導



瞄準秋冬國民旅遊獎勵商機，7－ELEVEN全台5,560台ibon於9月25日至10月22日推出5大人氣遊樂園獨家優惠推薦，最低可享5折起，另外旅遊熱門路線，ibon與台灣高鐵獨家限定推出北北基、台南、高雄等3款「高鐵＋好玩卡交通聯票」，內容包含高鐵標準車廂來回車票7折及好玩卡套票優惠，可在2日內不限次數搭乘捷運或巴士。

7－ELEVEN ibon獨家限定優惠活動的5大人氣遊樂園包括六福村主題遊樂園、麗寶樂園、劍湖山世界主題樂園、花蓮遠雄海洋公園、野柳海洋世界，其中麗寶樂園活動套票最低可享5折優惠，購買指定票種加碼送5,000點OPEN POINT、限量5,000組，還能加入ibon購取票抽獎活動賺CITY CAFE或COLD STONE冰飲品，一家兩大兩小（12歲以下孩童）出遊，最高可省下2,000元不等的旅遊金。

除了5大遊樂園獨家優惠之外，其他樂園票券在ibon購買也能享有「觀光遊樂業入園優惠」，包括苗栗西湖渡假村、義大遊樂世界、情人塔麗寶樂園等，12歲以下兒童入園皆免費，持有孩童健保卡影印本即可現場申請，如果不想於樂園購票處等待列印申請，也可直接到ibon購票、列印一次完成。

ibon已於ibon LINE＠官方帳號導入雲端列印功能，可即時透過ibon LINE＠上傳手機內的照片，另有賀卡製作功能，提供上百種圖框選擇，搭配輸入文字功能合成獨特的卡片，透過LINE上傳至ibon雲端，到7－ELEVEN即可下載列印，輕鬆完成個人旅遊寫真。