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7-11「ibon」5大遊樂園獨家優惠最低5折起　還有3款「高鐵＋好玩卡交通聯票」

2019-09-24 14:26聯合報 記者陳立儀╱即時報導

瞄準秋冬國民旅遊獎勵商機，7－ELEVEN全台5,560台ibon於9月25日至10月22日推出5大人氣遊樂園獨家優惠推薦，最低可享5折起，另外旅遊熱門路線，ibon與台灣高鐵獨家限定推出北北基、台南、高雄等3款「高鐵＋好玩卡交通聯票」，內容包含高鐵標準車廂來回車票7折及好玩卡套票優惠，可在2日內不限次數搭乘捷運或巴士。

7－ELEVEN ibon獨家限定優惠活動的5大人氣遊樂園包括六福村主題遊樂園、麗寶樂園、劍湖山世界主題樂園、花蓮遠雄海洋公園、野柳海洋世界，其中麗寶樂園活動套票最低可享5折優惠，購買指定票種加碼送5,000點OPEN POINT、限量5,000組，還能加入ibon購取票抽獎活動賺CITY CAFE或COLD STONE冰飲品，一家兩大兩小（12歲以下孩童）出遊，最高可省下2,000元不等的旅遊金。

除了5大遊樂園獨家優惠之外，其他樂園票券在ibon購買也能享有「觀光遊樂業入園優惠」，包括苗栗西湖渡假村、義大遊樂世界、情人塔麗寶樂園等，12歲以下兒童入園皆免費，持有孩童健保卡影印本即可現場申請，如果不想於樂園購票處等待列印申請，也可直接到ibon購票、列印一次完成。

ibon已於ibon LINE＠官方帳號導入雲端列印功能，可即時透過ibon LINE＠上傳手機內的照片，另有賀卡製作功能，提供上百種圖框選擇，搭配輸入文字功能合成獨特的卡片，透過LINE上傳至ibon雲端，到7－ELEVEN即可下載列印，輕鬆完成個人旅遊寫真。

此外，ibon mart統一超商線上購物中心也強打護照夾、行李箱、收納組、分裝罐等百款旅行周邊商品，像是星巴克輕旅行後背包（藍）、星巴克清爽4色收納組、星巴克品牌多功能護照夾等均為網路限定款，更有日本LEGEND WALKER馬卡龍色系行李箱、20吋摩艾造型登機箱等吸睛造型行李箱，耐用又可愛度滿滿。

針對旅遊熱門路線，ibon與台灣高鐵獨家限定推出3款「高鐵＋好玩卡交通聯票」。圖...
針對旅遊熱門路線，ibon與台灣高鐵獨家限定推出3款「高鐵＋好玩卡交通聯票」。圖／7－ELEVEN提供
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ibon mart推出星巴克品牌多功能護照夾，售價580元，為網路限定商品。圖／...
ibon mart推出星巴克品牌多功能護照夾，售價580元，為網路限定商品。圖／7－ELEVEN提供
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響應政府推動觀光遊樂業入園優惠，7－ELEVEN全台5,560台ibon自9月2...
響應政府推動觀光遊樂業入園優惠，7－ELEVEN全台5,560台ibon自9月25日至10月22日推出5大人氣遊樂園獨家優惠，最低可享5折起。圖／7－ELEVEN提供
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瞄準秋冬國民旅遊獎勵商機，7－ELEVEN ibon限時祭出獨家交通與樂園套票優...
瞄準秋冬國民旅遊獎勵商機，7－ELEVEN ibon限時祭出獨家交通與樂園套票優惠。圖／7－ELEVEN提供
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ibon mart推出星巴克輕旅行後背包（藍），售價1,680元，為網路限定商品...
ibon mart推出星巴克輕旅行後背包（藍），售價1,680元，為網路限定商品。圖／7－ELEVEN提供
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7－ELEVEN ibon LINE＠官方帳號新導入雲端列印功能。圖／7－ELE...
7－ELEVEN ibon LINE＠官方帳號新導入雲端列印功能。圖／7－ELEVEN提供
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ibon mart統一超商線上購物中心強打旅行周邊商品。
ibon mart統一超商線上購物中心強打旅行周邊商品。
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遊樂園麗寶樂園行李

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