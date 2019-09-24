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血便腹悶痛半年以為痔瘡結果竟是癌末

2019-09-24 14:26聯合報 記者趙容萱╱即時報導

75歲楊姓男子17歲抽菸，愛吃炸豬排、炸蝦、炸蔬菜，十多年受痔瘡困擾，時有血便，近半年來，血便時會伴隨腹部輕微悶痛，以為又是痔瘡發作，直到今年初腹痛加難耐到中山醫學大學附設醫院求診，才發現是大腸癌第四期，合併多處肝臟轉移，肝臟出現大大小小超過7顆的腫瘤，最大4公分，經接受先化療合併標靶治療，完成11次化療後，腫瘤明顯縮小，最大為1公分，上個月手術一次切除大腸癌腫瘤和肝腫瘤，2周後出院，如今身上找不到癌細胞，恢復良好。

楊姓病患今天現身說法，他感謝中山附醫肝膽消化外科主任李祥麟、醫師許倍豪醫治，他在抗癌過程中，完全配合醫師，術後也聽醫師叮嚀，不但戒菸，戒炸物，改吃蔬菜，每天飯後走路當運動，超過一小時，現在生活正常，並且定期每3個月回診追蹤，他也用自身抗癌經驗，鼓勵其他癌症病患別放棄希望。

中山附醫肝膽消化外科醫師許倍豪說，根據國民健康署癌症年報，結直腸癌仍為發生率第一的癌症，每年約有一萬五千的新診患者。其中，17％病人發生遠端轉移，僅約一成患者有機會痊癒，患者需要與多團隊專科醫師充分溝通合作，才有機會病況獲控制，甚至有機會根治。

許倍豪說，腸癌發生與基因、生活型態，飲食炸物、紅肉、燒烤、菸酒都是危險因子。許倍豪建議，預防腸癌要少吃牛羊豬肉等紅肉、加工肉品，炸物、燒烤，多攝取蔬菜，養成運動習慣，戒菸、適度飲酒，不熬夜，一旦發現異狀，大便習慣改變、血便、長期便秘或大便變細等即早檢查，50歲以上及有家族史的民眾應定期做糞便潛血檢查或大腸鏡檢查，可早期發現及治療大腸癌。

75歲楊姓病患（右）感謝醫師李祥麟、許倍豪（左）醫治，他完全配合醫師，並鼓勵其他...
75歲楊姓病患（右）感謝醫師李祥麟、許倍豪（左）醫治，他完全配合醫師，並鼓勵其他癌症病患別放棄希望。記者趙容萱／攝影
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75歲楊姓病患（右）感謝醫師李祥麟、許倍豪（左）醫治，他完全配合醫師，並鼓勵其他...
75歲楊姓病患（右）感謝醫師李祥麟、許倍豪（左）醫治，他完全配合醫師，並鼓勵其他癌症病患別放棄希望。記者趙容萱／攝影
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醫師腫瘤患者

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