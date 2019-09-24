傷寒新增一境外移入 30歲男出差巴基斯坦感染

2019-09-24 14:17 聯合報 記者 聯合報 記者 簡浩正 ╱即時報導



民眾近期若有至巴基斯坦、菲律賓等國計畫，建議先打傷寒疫苗再去。衛福部疾病管制署今公布國內新增1例境外移入傷寒個案，為中部30歲男性，暑假期間曾至摩洛哥、印度、印尼及巴基斯坦等國出差，陸續出現腹瀉、發燒、紅疹等症狀。

該男直到8月26日回國後兩次就醫，採檢傷寒桿菌陽性而確診，目前症狀已改善，但因有傳染疑慮目前住院隔離中，同住家人無疑似症狀。

疾管署副署長羅一鈞表示，該個案經衛生單位調查，出國期間皆在餐廳用餐、並未食用生食，回國後三餐也由家人烹煮，依基因定序及抗藥基因比對結果後，研判感染地為巴基斯坦；另，個案檢體檢出廣泛抗藥性(XDR)傷寒菌株，為國內首次檢出，對臨床常用治療傷寒之抗生素絕大多數具抗藥性，故僅能使用後線抗生素治療。

據疾管署疫情統計資料顯示，今年截至9月23日，國內傷寒病例共18例，其中14例為境外移入病例，感染國家分別為印尼6例，柬埔寨2例，印度、菲律賓、緬甸、中國、馬來西亞及巴基斯坦各1例；另4例為本土病例。

羅一鈞說，國際間抗藥性傷寒疫情多集中於巴基斯坦東南部信德省(Sindh），今年截至9月8日累計近5200例，高於2016至18年全年總數，因此該男就診時告知曾至巴基斯坦時，就朝傷寒方面檢測。另外，澳洲近期出現首例確診個案，為20個月大女童，發病前曾至巴基斯坦旅遊。