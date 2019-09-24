Airbnb與海洋保護協會 召募科學志工前往南極考察

2019-09-24 13:29 聯合報 記者 聯合報 記者 董俞佳 ╱即時報導



為了更了解南極的生態系統，旅宿平台Airbnb與海洋保護協會 (Ocean Conservancy) 今日共同宣布「Airbnb 南極計畫（Antarctic Sabbatical）」，徵求五名科學志工前往南極，協助進行塑膠汙染的科學研究。

Airbnb表示，即日起全球共有五名科學志工可於12月前往南極洲，加入南極科學家柯莉絲提．瓊斯－威廉斯 (Kirstie Jones-Williams)的研究行列，參與科學研究任務。

Airbnb表示，獲選的五名科學志工，將協助採集積雪樣本，研究塑膠微粒 (microplastics) 在南極內陸的聚積程度。

柯莉絲提．瓊斯威廉斯表示，在多數人眼中，南極洲是一片原始而孤立的大地，但近期研究證據顯示，即使是地球上最偏遠的地方，也都受到了塑膠汙染的影響。這次考察行程將能了解塑膠微粒漂流到南極洲等偏遠地區的路徑，督促人類正視自身在自然環境保育方面的責任。

柯莉絲提．瓊斯威廉斯表示，遠征隊的工作將會無比辛苦，除了要保有嚴謹的科學精神，還要面對殘酷的嚴寒氣候。因此，公民科學志工必須充滿熱誠，懷抱著世界公民的意識，能夠以雀躍的心情加入團隊，並在回家之後向全世界分享研究結果。