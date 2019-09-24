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顧腸道益菌 喝發酵乳飲料不如選這個

2019-09-24 12:08聯合報 記者邱宜君╱即時報導

董氏基金會表示，成年人應注意發酵乳飲料的糖含量，以免糖攝取量超標。圖／董氏基金會...
董氏基金會表示，成年人應注意發酵乳飲料的糖含量，以免糖攝取量超標。圖／董氏基金會提供
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經過便利商店，忽然想喝飲料，挑一小罐發酵乳飲料，應該滿健康的吧？董氏基金會曾調查市售發酵乳飲料，發現這類飲料含糖量甚至比碳酸飲料還高。董氏基金會食品營養組副主任陳醒荷表示，想要創造友善益生菌的健康腸道環境，攝取足量蔬果和全穀類才是根本，透過飲品攝取活菌，無糖或低糖的優酪乳或優格，會比發酵飲料更好。

董氏基金會於曾調查市售發酵乳飲料20支，結果發現16支產品添加糖比碳酸飲料高，每100毫升含糖量超過11公克，而且含乳量僅為三成。某些產品成分原料依序為水、砂糖液糖、果糖液糖、生乳、脫脂奶粉、天然香料，顯示砂糖液糖和果糖液糖的含量是多於生乳和脫脂奶粉。

國民健康署2018年發布的國民飲食指標建議，每日飲食中添加糖攝取量不宜超過總熱量的10%，若每日攝取2000大卡，添加糖攝取應低於200大卡，以1公克糖熱量四大卡計算，每日添加糖攝取應低於50公克。

董氏基金會表示，成年人應注意發酵乳飲料的糖含量，以免糖攝取量超標。長時間攝取超量的糖，會增加肥胖、齲齒、代謝症候群、高血脂及癌症發生率，也會導致內分泌失調及憂鬱、躁鬱等負面情緒。糖會刺激體內胰臟分泌大量胰島素，罹患糖尿病的機率增加，糖也易刺激肝內脂肪的合成，進而形成脂肪肝。

兒童過度食用糖類也會出現糖上癮、情緒不穩定、躁動、注意力不集中、學習能力下降…等嗜糖症候群。除此之外亦會使口腔中牙菌斑酸鹼值降低，增加蛀牙的機率。

陳醒荷說，發酵乳飲料的客群有很大部分是兒童，很容易使兒童從小培養了嗜喝含糖飲料的口味偏好，進而影響一生健康，還是建議兒童應盡量少喝。不論成年人或兒童，只要多攝取高纖維的蔬果、全榖，例如牛蒡、木耳、香菇、海菜類、香蕉等，就能營造腸內益菌的生長環境、減少壞菌。如果希望透過飲品適量補充，無糖或低糖的優酪乳或優格，其含乳量、含糖量、菌數都會優於發酵乳飲料。

脂肪蛀牙

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