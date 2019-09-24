衛福部獎勵興建公共化長照機構 第一波14案名單出爐

2019-09-24 11:27 聯合報 記者 聯合報 記者 羅真 ╱即時報導



為降低國內住宿式長照機構分布不均，衛福部5月宣布五年內投入50億元，在全台88個資源不足的鄉鎮，獎勵興建公共化住宿式長照機構，第一波共14間醫院或地方政府提出申請，粗估共斥資20億元，9月底前受理第二波申請。衛福部表示，若50億元預算不夠用，不排除明年再加碼。

衛福部推估我國約有79萬名失能者，其中兩成、約16萬人可能有使用住宿型長照機構需求，不過國內現有的公立與私立機構合計約只有10萬多床，占床率約八至九成。

衛福部長照司司長祝健芳表示，現有的公私立長照機構占床率雖未滿，但城鄉資源分布不均，不少偏鄉需求仍迫切。因此衛福部5月投入50億元，在全台88個資源不足的鄉鎮獎勵興建公共化住宿式長照機構。

第一波名單14案包括11間部立醫院（含部立台東、花蓮、玉里、嘉義、朴子、豐原、彰化、桃園、新營、台南、胸腔病院）、榮總體系、台南市政府與南投縣政府均申請建置長照機構，總計能新增1600床。收費方面，祝健芳表示，回歸市場機制，但不超過各縣市政府核定的天花板金額，因此民眾月繳金額應會落在3萬至5萬元。

部分地區住宿式長照機構不足，部分反映市場機制的運作結果，日前民間有聲音憂心，在這些地區建置公共化資源，一個月收費3萬至5萬元，民眾使用成效有可能不如預期。祝健芳表示，民眾使用情形還有待觀察，不過既然投注資源建置就不會退場，衛福部會盡可能利用活化。