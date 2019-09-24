亞洲第一！ 台大公衛加入ASPPH 籲政府設立公衛師證照

2019-09-24 11:19 聯合報 記者 聯合報 記者 潘乃欣 ╱即時報導



台灣大學公共衛生學院與美國公共衛生學院暨學程學會合作，今天在台舉辦首次公共衛生教育國際會議，國內300名公衛學者及15國共63名學者出席。

副總統陳建仁在會議上的開場演講表示，台灣從1950年代的烏腳病，到B肝、C肝防制，以及健保系統都受國際肯定。台大公衛學院院長詹長權表示，台灣已有好的公共衛生教育，希望政府趕快建立公共衛生師制度，認可公衛師的專業。

台大表示，台大公衛學院106年6月通過美國公衛教育委員會（CEPH）評鑑，是亞洲第一所通過此認證的學校。台大也已成為美國公共衛生學院暨學程學會（ASPPH）會員之一。

ASPPH 主席、波士頓大學公共衛生學院院長Sandro Galea說，ASPPH給了一個平台，讓不同國家的公衛學者一起交流。公共衛生全球化，台灣加入ASPPH，更能促進台美合作。傳染病等防制上，如果台灣成為缺口，也不行。

Sandro Galea說，他從陳建仁的演講中認識到，台灣在慢性病預防上，在世界有自己的角色和位置。

詹長權是ASPPH理事之一，他表示，國際上都認可，公共衛生比醫學更能救更多人，公衛衛生教育做得好，對國家貢獻很大。全球公衛教育最大基地是美國，台大歷經10年，經過美國嚴格的認可，成為亞洲首個ASPPH會員，該會還有哈佛大學等以公衛著稱的名校。ASPPH首次在亞洲辦理，就是想借重台灣的角色，讓全球公衛教育變得更好。