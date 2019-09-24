環團批高雄水質全台最差 台水公司反批：別誤導

2019-09-24 11:11 聯合報 記者 聯合報 記者 王昭月 ╱即時報導



台灣水資源保育聯盟今公布各縣市自來水水質評比，在導電度、硬度及總溶解度評比項目，高雄在全國依仍敬陪末座，對此台灣自來水公司表示，環團的資料陳舊，取樣都是未經處理的原水，評比不盡公允且容易對社會產生誤導，造成民眾飲水恐慌。

台灣水資源保育聯盟陳椒華理事長表示，以導電度、硬度及總溶解固體為評比項目，高雄市水質仍與2017年相同，全國最差，彰化縣、雲林、嘉義市、屏東水質也不好，即使加藥劑處理，水質也難變好。

另指自來水水質差的地區主要為抽取地下水，包括高雄旗山、拷潭、美濃、坪頂、彰化、雲林、屏東等多處淨水場為抽取地下水，飲用水質差，也疑與中鋼廢爐渣、垃圾掩埋場滲出水及工廠廢水汙染地下水有關，要求環保署及環保局善盡水源區管理責任。

對環團這份報告，自來水公司副總經理王明孝指取樣並不精準，他說，環團用的是去年資料，取樣點亦都是未經處理的原水，自然不佳。

王明孝說，南部因地質等天然環境不同，水質硬度原本比北部高，但硬度高，不代表水質不好。依國家飲水水標準，水質硬度是300PPM ，但高雄十多年來建置三座高級淨水廠，對原水進行結晶軟化，生物活性碳等處置，出水的硬度都控在150度上下，澄清湖廠甚至低到120度，包括旗山拷潭等地下水經淨水處理後，也都符合安全飲用標準。

他表示，根據醫學研究，適量硬度的水對人體反而有益，高雄目前有三分之二的用水都出自高級水廠，水質並不差。

另就環團懷疑旗山等地下水源疑遭中鋼廢爐渣或垃圾掩埋汙染，王明孝表示，旗山除取地下水，亦取溪水做為原水，而取水量做三至五萬，以此與大高雄單日出水160噸相較，不成比例。

他強調，台水出品的自來水都符合國家飲用水標準，安全無虞，大家可以放心。