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影／民生飲用水水質安全 高雄 彰化等縣市的自來水質差

2019-09-24 11:11聯合報系攝影中心 記者曾學仁╱即時報導

針對民生飲用水水質安全，台灣水資源保育聯盟整理自來水公司提供之自來水（原水、清水）水質資料，公布2018年1月起至2019年7月，各縣市之自來水質評比，北部縣市水質較佳，高雄、彰化、雲林、屏東等縣市的自來水質仍然不好。

針對民生飲用水水質安全，台灣水資源保育聯盟整理自來水公司提供之自來水（原水、清水...
針對民生飲用水水質安全，台灣水資源保育聯盟整理自來水公司提供之自來水（原水、清水）水質資料，公布2018年1月起至2019年7月，各縣市之自來水質評比，北部縣市水質較佳，高雄、彰化、雲林、屏東等縣市的自來水質仍然不好。記者曾學仁／攝影
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針對民生飲用水水質安全，台灣水資源保育聯盟整理自來水公司提供之自來水（原水、清水...
針對民生飲用水水質安全，台灣水資源保育聯盟整理自來水公司提供之自來水（原水、清水）水質資料，公布各縣市之自來水質評比，北部縣市水質較佳，高雄、彰化、雲林、屏東等縣市的自來水質仍然不好。記者曾學仁／攝影
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台灣水資源保育聯盟上午在立法院舉行「縣市飲用水水質比一比」記者會。記者曾學仁／攝...
台灣水資源保育聯盟上午在立法院舉行「縣市飲用水水質比一比」記者會。記者曾學仁／攝影
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台灣水資源保育聯盟上午在立法院公布各縣市之自來水質評比，北部縣市水質較佳，高雄、...
台灣水資源保育聯盟上午在立法院公布各縣市之自來水質評比，北部縣市水質較佳，高雄、彰化、雲林、屏東等縣市的自來水質仍然不好。記者曾學仁／攝影
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針對民生飲用水水質安全，台灣水資源保育聯盟整理自來水公司提供之自來水（原水、清水...
針對民生飲用水水質安全，台灣水資源保育聯盟整理自來水公司提供之自來水（原水、清水）水質資料，公布2018年1月起至2019年7月，各縣市之自來水質評比，北部縣市水質較佳，高雄、彰化、雲林、屏東等縣市的自來水質仍然不好。記者曾學仁／攝影
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