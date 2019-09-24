亞東醫推出胸部X光AI系統 5分鐘即時警訊腫塊、氣胸

2019-09-24 11:10 聯合報 記者 聯合報 記者 張曼蘋 ╱即時報導



亞東醫院與廣達電腦合作開發「醫療AI合作案」，其中亞東廣達胸部X光AI系統（CXR AI）已進入臨床實測，預計一年多可正式上市，系統針對肺部結節、肺炎、氣胸、心臟血管等20至30種常見和重要疾病，有健檢、即時警訊、疾病分類、和自動報告4種應用功能，其中警訊系統可針對首發現的腫塊、氣胸等疾病，5分鐘內提醒醫師優先判讀。

亞東醫院今天舉行38周年院慶典禮，由廣達電腦董事長林百里、遠東集團董事長徐旭東、亞東醫院長林芳郁正式宣布「醫療AI合作案」，目前亞東廣達胸部X光AI系統（CXR AI）已進入臨床實測，新北市副市長謝政達、新北市衛生局副局長許朝程等人也到場參與。

主要負責的亞東醫院影像醫學科醫師郭冠宏表示，實作超過40個運算模型，終於打造出CXR AI系統原型，系統針對肺部結節、肺炎、氣胸、心臟血管、骨折等疾病，提供包括健檢、即時警訊、疾病分類、和自動報告4種應用功能。

至於自動報告功能，郭冠宏說，X光片出來後，由AI提供初步判讀報告作參考，再讓醫師去判斷，若有錯誤的地方再微調即可，省去打報告的步驟，同時藉由雙重確認步驟，減少遺漏和錯誤，同時提升醫療報告速度，以達到「造福病人」的終極目的。

徐旭東表示，眾多病人中，醫療AI可以去輔助判斷X光片，透過AI系統，去辨別疾病的輕重，讓醫療能用在對的地方。徐也強調，這與傳通醫療並無不同，主要是可幫助簡化傳統醫療，因為醫師沒有辦法在短時間去看每一張片子，先讓AI系統過濾，有效協助醫師辨認出臨床診斷的重點病症。