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亞東醫推出胸部X光AI系統 5分鐘即時警訊腫塊、氣胸

2019-09-24 11:10聯合報 記者張曼蘋╱即時報導

亞東醫院與廣達電腦合作開發「醫療AI合作案」，其中亞東廣達胸部X光AI系統（CXR AI）已進入臨床實測，預計一年多可正式上市，系統針對肺部結節、肺炎、氣胸、心臟血管等20至30種常見和重要疾病，有健檢、即時警訊、疾病分類、和自動報告4種應用功能，其中警訊系統可針對首發現的腫塊、氣胸等疾病，5分鐘內提醒醫師優先判讀。

亞東醫院今天舉行38周年院慶典禮，由廣達電腦董事長林百里、遠東集團董事長徐旭東、亞東醫院長林芳郁正式宣布「醫療AI合作案」，目前亞東廣達胸部X光AI系統（CXR AI）已進入臨床實測，新北市副市長謝政達、新北市衛生局副局長許朝程等人也到場參與。

主要負責的亞東醫院影像醫學科醫師郭冠宏表示，實作超過40個運算模型，終於打造出CXR AI系統原型，系統針對肺部結節、肺炎、氣胸、心臟血管、骨折等疾病，提供包括健檢、即時警訊、疾病分類、和自動報告4種應用功能。

至於自動報告功能，郭冠宏說，X光片出來後，由AI提供初步判讀報告作參考，再讓醫師去判斷，若有錯誤的地方再微調即可，省去打報告的步驟，同時藉由雙重確認步驟，減少遺漏和錯誤，同時提升醫療報告速度，以達到「造福病人」的終極目的。

徐旭東表示，眾多病人中，醫療AI可以去輔助判斷X光片，透過AI系統，去辨別疾病的輕重，讓醫療能用在對的地方。徐也強調，這與傳通醫療並無不同，主要是可幫助簡化傳統醫療，因為醫師沒有辦法在短時間去看每一張片子，先讓AI系統過濾，有效協助醫師辨認出臨床診斷的重點病症。

林百里則說，先前搜集100多萬個病例，由醫師一一標注，目前差不多都完成，進入臨床實測階段，產出數十種運算模型，讓AI系統可以判讀這些病症，目前希望儘早在亞東醫院這邊「落地」，未來也會找其他醫院施行，希望明年就可以普及更多醫院。

亞東廣達胸部X光AI系統（CXR AI）已進入臨床實測，系統可針對肺部結節、肺炎...
亞東廣達胸部X光AI系統（CXR AI）已進入臨床實測，系統可針對肺部結節、肺炎、氣胸、心臟血管等20至30種常見和重要疾病，提供健檢、即時警訊、疾病分類、和自動報告等4種應用功能。圖／亞東醫院提供
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亞東醫院今天舉行38周年院慶典禮，由廣達電腦董事長林百里（左一）、遠東集團董事長...
亞東醫院今天舉行38周年院慶典禮，由廣達電腦董事長林百里（左一）、遠東集團董事長徐旭東（中）、亞東醫院長林芳郁（右一）正式宣布「醫療AI合作案」內容。記者張曼蘋／攝影
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亞東廣達胸部X光AI系統（CXR AI）已進入臨床實測，亞東醫院影像醫學科醫師郭...
亞東廣達胸部X光AI系統（CXR AI）已進入臨床實測，亞東醫院影像醫學科醫師郭冠宏（左一）、廣達電腦董事長林百里（中）、遠東集團董事長徐旭東（右一）合影留念。記者張曼蘋／攝影
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