影／慢性攝護腺炎作怪 餐飲小開精蟲乏力恐不孕

2019-09-24 11:06 聯合報 記者 聯合報 記者 簡浩正 ╱即時報導



26歲餐飲業第二代男性，體態挺拔，因工作關係需長期站著。近一年來出現頻尿、尿尿時熱刺痛、尿道口有異物感的症狀反覆出現，起初以為只是憋尿造成泌尿道感染，吃藥雖好轉但停藥又復發，導致陰莖處偶有劇烈刺痛感，甚至排尿時出現痙攣、需等數十秒以上才能解出的困擾，且性功能明顯變差，因此就醫並確診為慢性攝護腺炎。

收治該病患的書田診所泌尿科主任醫師杜元博表示，慢性攝護腺發炎是專屬男性才有疾病，好發於20至50歲間，比攝護腺肥大和攝護腺癌族群年輕許多；文獻顯示，約有10%至24%的男性有此問題，而近幾年逐漸有年輕化趨勢，他今年更收治到16歲患者。

杜元博說，攝護腺炎發生原因和感染有關，患者生活緊張、憋尿、久坐久站也有關；而慢性攝護腺炎常和尿道反覆尿液逆流、攝護腺內鈣化結石發炎及長期缺鋅有關，並持續三個月以上的反覆發作。常見症狀如排尿不順暢、頻尿、尿後滴尿，尿道不舒服有異物感，且會陰部、陰莖或陰囊脹痛，射經時出現疼痛、性功能障礙及精液檢驗值異常等。

如射精時精蟲平均1西西應要1500萬以上，而該男雖有2000萬，但因活動力極低(1小時<15% )、且都是老弱殘兵，經攝護腺超音波檢查發現攝護腺鈣化嚴重、括約肌異常痙攣，精液檢查報告更呈現精蟲數目減少，確診為慢性攝護腺發炎，不容易懷孕生育。