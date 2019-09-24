過敏族群老人小孩注意 高屏地區紅色警戒

2019-09-24 11:02 聯合報 記者 聯合報 記者 彭宣雅 ╱即時報導



環保署表示，今天環境風場為東北風，中部以南位於下風處，擴散條件較差，汙染物易累積，離島地區受到中國沿海汙染物影響，汙染物濃度較高。

根據今天上午環保署監測結果，宜蘭、花東空品區為「良好」等級，北部、竹苗、中部空品區及馬祖、金門、澎湖地區為「普通」等級，雲嘉南及高屏空品區為「橘色提醒」等級。

根據氣象局資料顯示，今天受到東北風影響，中部以南位於下風處，擴散條件較差，汙染物易累積，光化作用致午後臭氧濃度上升；雲嘉南沿海地區午後風速稍增強，須留意地表揚塵影響空氣品質。花東空品區為「良好」等級；北部及宜蘭空品區為「普通」等級，竹苗、中部、雲嘉南空品區及馬祖、金門、澎湖地區為「橘色提醒」等級，中部以南近山區域可能達「紅色警示」等級；高屏空品區位於尾流弱風區，為「紅色警示」等級。

環保署表示，未來一周，24至29日受東北風影響，東部及竹苗以北擴散條件較好，中部以南位於下風處，風速較弱區域汙染物易累積，午後需留意光化作用致臭氧濃度上升。空氣品質受氣象條件影響大，仍有較大不確定性，環保署提醒民眾注意防範，敏感族群或是老人、小孩等抵抗力較弱者，建議留在室內並減少體力消耗活動，必要外應配戴口罩。