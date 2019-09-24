3D列印當術前助手 北醫附醫自體移植牙3分鐘完工

2019-09-24 10:57 聯合報 記者 聯合報 記者 陳雨鑫 ╱即時報導



透過3D列印技術協助，自體移植牙3分鐘即可完工。示意圖／ingimage授權 分享 facebook

缺牙想做自體牙齒移植，卻不確定是否可行，台北醫學大學附設醫院運用新技術，在進行自體牙齒移植之前，透過3D列印技術，模擬移植牙齒的模型，確認尺寸後再進行手術，不僅可以降低移植牙齒在口腔外的時間，也能把握移植的黃金時間，根據經驗最快可以在3分鐘內完成移植，術後恢復品質也提升。

除了植牙以外，自體牙齒移植也是常見的填補缺牙的技術之一，北醫附醫口腔顎面外科主治醫師顏明良表示，自體牙齒移植係指選擇用自己的牙齒進行自體移植，亦即牙齒自體移植，藉由改變牙齒的位置讓原來功能性低的牙齒變成功能性高的牙齒，如很多人習慣拔除的智齒就是捐贈齒很好的來源之一。

顏明良說，過去傳統自體牙齒移植上成功率約五成，主要是傳統的技術是將移植牙齒拔除後，再靠醫師的技術於手術過程中修整牙齒，大幅稱家移植牙齒暴露在外的時間，因此影響其成功率。移植牙齒離開口腔愈久，對牙齒內的神經傷害愈高， 根據統計，拔除後的30分鐘內是移植的黃金時間，移植手術的時間長短，對於手術預後也會有明顯的影響。

為了減少捐贈齒拔除後，反覆修整齒槽骨的等候時間，北醫附醫與北醫大合作研發新型的牙科3D列印技術，移植手術前先利用斷層掃描得到捐贈齒的形狀，並利用3D列印技術打造出一比一的捐贈齒模型，手術時捐贈齒先不拔起，而是利用模型在預計植入處修型，等到修整適當大小後再將捐贈齒拔起植入，可以大幅降低捐贈齒在口腔外面的時間，捐贈齒拔除到移植完成最快3分鐘以內可完成。