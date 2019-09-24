教團憂多元選修「不多元」 呈現城鄉差距

2019-09-24 10:51 聯合報 記者 聯合報 記者 馮靖惠 ╱即時報導



大學招聯會日前公布「學習歷程核心資料草案」，多個教育團體今天召開記者會表示，高比率的多元選修採計，使得開不出課的學校學生或選不到熱門課程的學生權益受損，出現明顯城鄉差距；呼籲在全國每一位高中生都有同等的選課機會前，多元選修和自主學習計畫不能列為核心參採項目，該兩項表現在修課紀錄及自傳中呈現就好。

大學招聯會表示，大學公布的是選才方向，學習歷程檔案是綜合評估，不是逐科比序。另，大學重質不重量，「學習歷程資料」呈現出的是學生的志趣與性向，大學也一再對外說明，要看的是學生在學習過程中表現的積極態度，不僅只是課程內容的本身。要申請校系的資料很多種，絕對不是每樣都要具備。就高中而言，知道大學參採重點後，也會比較清楚如何均衡及多元開設課程，提供學生選修。

大學招聯會8月31日公布學習歷程核心資料草案，許多高一學生及家長的憂慮，國教行動聯盟及中華民國全國家長協會、全國家長會長聯盟等團體今天開記者會，公布核心資料草案的統計資料。

國教盟理事長王立昇表示，因為學習歷程檔案和考招制度掛勾，許多高一家長擔心學校開的多元選修課不夠多元或選不上怎麼辦？自主學習計畫如何做？學習歷程檔案要如何建置才能彰顯自己的興趣與性向？備審資料如何比別人強？這麼多的問題讓學生無法安心學習。

教團依據學習歷程核心資料草案，進行全國具代表性的43所大學（合計1318系組）統計分析，全部校系組都要看自主學習計畫及執行成果，有34%的校系組採計社團、31%採計競賽、23%要看檢定及證照表現、13%看幹部經歷；多元選修學群方面，18個學群都有或多或少的校系組採計，採計比例最高的為數理化學群(26%)，其次為資訊(22%)、工程(21%)、管理(17%)、文史哲(13%)、生命科學(12%)等。

教團表示，學生如果因為抽籤沒有抽到，選不到想要修的課，怎可據以判斷學生沒有那方面的興趣或志向？

高一生的家長黃耀南說，高一新生三年後將面臨大學考招變革，學習歷程檔案採計比率這麼高，如何不變成「軍備大賽」？身為高職老師的他說 ，這樣的考招制度，也造成了高中職史上最大的「建檔」工程，據他了解，「教職員的頭殼都在燒」。