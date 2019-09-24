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水資源聯盟指高雄水質差 環保局：飲用水安全無虞

2019-09-24 10:47聯合報 記者蔡容喬╱即時報導

針對民生飲用水水質安全，台灣水資源保育聯盟整理自來水公司提供之自來水（原水、清水...
針對民生飲用水水質安全，台灣水資源保育聯盟整理自來水公司提供之自來水（原水、清水）水質資料，公布2018年1月起至2019年7月，各縣市之自來水質評比，北部縣市水質較佳，高雄、彰化、雲林、屏東等縣市的自來水質仍然不好。記者曾學仁／攝影
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台灣水資源保育聯盟公布各縣市自來水水質評比，包括導電度、硬度及總溶解固體等評比項目，以高雄市水質最差，高雄市環保局表示，高雄水質主要是受到石灰岩地質影響，水中鈣、鎂濃度高，「口感的確不會太好」；為幫民眾飲用水質把關，環保局每月都會針對全市20座淨水廠抽驗自來水水源水質，包括大腸桿菌群密度、氨氮、重金屬等，檢測結果皆符合飲用水標準。

至於高雄人近年來仍維持買水喝的習慣，環保局強調「每人對水的口感感受不同，不過飲用水安全性是無虞的」，環保局每月抽驗淨水廠清水及自來水管網水質，檢驗項目包括總有機碳、砷、總菌落數等細菌性、物理性及化學性等十幾項，檢測結果都會公布在環保局網站。

環保局說，今年度執行水質監測結果，水質總硬度介於75.5到290mg/L間，平均值為184mg/L （標準為300mg/L），另外總溶解固體量濃度範圍為122到483mg/L， 平均為313mg/L （標準為300mg/L），後者平均濃度偏高，不過對人體健康影響不大。

針對水資源聯盟質疑高雄水質不好，疑與中鋼廢爐渣、垃圾掩埋場滲出水及工廠廢水汙染地下水有關，環保局表示，高屏溪及澄清湖已劃設為飲用水水源水質保護區，除積極派員巡查，每季都會監測進入淨水廠前的原水，也會加強周邊列管事業如工廠、餐廳等廢水排放稽查，以確保水源品質。

抽驗水資源高雄市

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