反送中影響 今年港人來台人數上月起首度負成長

2019-09-24 10:17 聯合報 記者 聯合報 記者 董俞佳 ╱即時報導



不只陸客大幅縮減，受到反送中影響，香港人來台也減少。行政院觀光委員會委員、靜宜大學觀光學系副教授黃正聰指出，上半年港人來台每月平均成長率都有8%，不過7月剩下4%、上月卻負成長，預計這樣的趨勢至少到年底，若以香港每年來台旅客約200萬人估算，一年將減少20萬人，年底前約減少6萬多人。

黃正聰表示，單看香港來台的人次並沒有減少很多，對比去年同期，大約小幅萎縮2%到3%，不過，若拉長來看，今年上半年香港人來台每個月成長率都超過5%，平均成長率達到8%，不過，反送中開始之後，7月份直接縮減一半，成長4.8%，8月份則是負成長0.66%，因國際觀光趨勢會延續二到三個月，估計人數減少將影響到年底。

因觀光界都在預估反送中是會讓港人來台人數增加或減少。黃正聰說，從目前的數據上來看，是讓港人來台人數減少了。香港人來台灣每年有200萬人次，若以變動機率10%計算，一年會減少20萬人次觀光客，半年約10萬，但還要視反送中影響時間而定。

觀光局國際組組長黃勢芳表示，港澳是台灣的四大市場之一，之前預估反送中事件，可能會讓香港來台旅遊人數大幅減少，不過目前看來並沒有這麼悲觀。

黃勢芳說，雖然香港來台的人數有減少，不過，也有訪談一些業者聲音發現，香港人來台的也不少，因為反送中影響，所以選擇來台灣旅遊。

另外，台灣有十多家青年旅社日前發起「撐香港」，提供港人來台優惠住宿。發起的青年旅社苗栗老寮員工指出，目前是已經有五、六名香港人來住宿。

雖然陸客、香港人來台減少，不過，日韓旅客卻增加了。觀光局統計，相較去年同期，7月份日本來台旅客增加12%、韓國來台旅客增加15%，黃正聰說，主要是受到反送中沒有去香港，因此選擇來台灣遊玩，以及日韓貿易戰，雙邊不去對方國家旅遊，而選擇來台灣玩，因此來台人數增加。