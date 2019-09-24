彭啟明：周末前後有機會發展颱風 影響下周天氣

2019-09-24 07:43 聯合報 記者 聯合報 記者 董俞佳 ╱即時報導



天氣風險公司總經理彭啟明在臉書「氣象達人彭啟明」表示，今天持續微弱東北風型態的天氣，北部東部清晨低溫23-24度，值得留意是台中，清晨低溫已經到21度，西半部多在24度上下，各地逐漸有點秋天的訊息，早晚務必穿著上要留意。

他說，白天高溫，北部比昨天略回溫，會從27度稍提高到28-29度，中南部高溫可到31-33度，有點熱的感覺。溫差較大對皮膚保養要留意，尤其敏感性膚質要注意保濕及過敏等症狀。

大致上類似天氣將維持到周三、周四，他說，周四、周五後，水氣稍增加，東北部迎風面降雨將稍增多一些，大致上類似天氣仍維持續到下周。而西太平洋的大氣環境上，仍有擾動，主要還是觀察颱風，周末前後有機會發展颱風，這會影響下周的天氣，但颱風的走向變數仍多，現在說都還太早，不確定性甚高，過幾天再觀察，至少到這周末，台灣的天氣相對穩定。

這幾天隨著東北風的型態，中南部背風面的空氣品質又開始拉警報，他說，越往南部，西半部的汙染都擴散不易，持續往南累績，尤其白天時陽光大，光化反應又發展臭氧及衍生的細懸浮微粒，今年中南部都有機會到達敏感族群不健康等級，越往南，尤其高屏有機會到達所有族群不健康等級，提醒留意，尤其午後到傍晚，減少戶外運動時間。北部也稍微高一些，但都還是普通等級。