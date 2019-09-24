今明兩天秋高氣爽 吳德榮：周四起水氣增多

2019-09-24 07:16 聯合報 記者 聯合報 記者 董俞佳 ╱即時報導



中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，今明兩天的東北風，因台灣附近低層水氣不多，無法發展至約3公里高度，以致700百帕明顯偏乾。故北部、東半部大多仍為多雲時晴的天氣。

他說，迎風面偶爾低雲增多、帶來些微零星降雨的機率，但仍以北海岸、東北角及北部山區機率較高；中南部為晴時多雲，山區午後偶有零星短暫陣雨的機率。北台灣白天舒適、其他地區白天略偏熱，各地早晚稍涼，為秋高氣爽的天氣。今天北部20至29度，中部21至32度，南部21至33度，東部22至33度。

他表示，周四至下周一菲律賓附近熱帶擾動雖無發展，但通過呂宋島後進入南海，將使台灣附近低層水氣增多，並發展至約3公里高；周四至下周一北部、東北部雲量增多、有局部短暫雨，北海岸、東北部及北部山區有較大雨勢；花東為多雲、偶有局部短暫雨的機率，中南部仍為多雲時晴、山區午後有零星短暫陣雨。北台灣及東半部白天氣溫略降，中南部變化不大，各地早晚氣溫小幅回升、仍稍涼。