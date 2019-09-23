台灣「罐裝花生湯」紅到日本？ 網友曝超內行吃法

2019-09-23 22:03 聯合新聞網 綜合報導



日本綜藝節目日前來台超市挖寶，想不到主持人竟然對「罐裝花生湯」讚不絕口。花生湯示意圖。聯合報系資料照片／記者陳瑞源攝影 分享 facebook

台灣有許多在地小吃是外國觀光客來台必吃的美食，就連我們平時在吃的零嘴也成為必敗的商品。近日就有日本綜藝節目來台灣超市挖寶，想不到主持人竟然對裝成一罐罐的「花生湯」讚不絕口，其美妙的滋味不僅台灣自己人超愛，就連日本人也對「罐裝花生湯」相當喜愛，因此就有網友開始在PTT分享花生湯的隱藏版吃法，吸引許多熱愛花生湯的網友熱烈討論。

先前日本綜藝節目《マツコ＆有吉 かりそめ天国》在最新一集播出的內容中，派出節目特派員來台灣超市挖寶，嘗試看看是否能找到會在日本爆紅的美食，其中特派員吃了黃金泡菜、鹹蛋糕、紅糟肉和叉燒波羅麵包等美食，不過最後喝到罐裝花生湯時，竟讓兩位特派員大讚不已，甚至評價花生湯將會成為下一個在日本流行起來的美食。

節目一播出後，PTT上立刻有網友開始討論花生湯要怎麼吃才最好吃，引發網友瘋狂留言，許多網友分享自己的超美味吃法「內行的都是花生湯連同大湯圓一起煮」、「花生湯一定要配油條」、「拿來配豆花更是一流」、「花生湯真的很好喝，不過就是熱量太高了」、「加鮮奶超級好喝」、「煮桂圓湯加花生仁湯最對味」。

也有不少網友認為若是要行銷到日本就一定要加「珍珠」，因為日本人對於珍珠實在太過狂熱，「在日本一定要加珍珠才會火」、「最後一定都會加到珍珠」、「日本人什麼都要加珍珠，花生湯應該也不會放過」、「加珍珠應該會大賣」。

日本綜藝節目主持人對台灣的「罐裝花生湯」讚不絕口。圖擷自 PPT 分享 facebook