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台灣「罐裝花生湯」紅到日本？ 網友曝超內行吃法

2019-09-23 22:03聯合新聞網 綜合報導

日本綜藝節目日前來台超市挖寶，想不到主持人竟然對「罐裝花生湯」讚不絕口。花生湯示...
日本綜藝節目日前來台超市挖寶，想不到主持人竟然對「罐裝花生湯」讚不絕口。花生湯示意圖。聯合報系資料照片／記者陳瑞源攝影
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台灣有許多在地小吃是外國觀光客來台必吃的美食，就連我們平時在吃的零嘴也成為必敗的商品。近日就有日本綜藝節目來台灣超市挖寶，想不到主持人竟然對裝成一罐罐的「花生湯」讚不絕口，其美妙的滋味不僅台灣自己人超愛，就連日本人也對「罐裝花生湯」相當喜愛，因此就有網友開始在PTT分享花生湯的隱藏版吃法，吸引許多熱愛花生湯的網友熱烈討論。

先前日本綜藝節目《マツコ＆有吉 かりそめ天国》在最新一集播出的內容中，派出節目特派員來台灣超市挖寶，嘗試看看是否能找到會在日本爆紅的美食，其中特派員吃了黃金泡菜、鹹蛋糕、紅糟肉和叉燒波羅麵包等美食，不過最後喝到罐裝花生湯時，竟讓兩位特派員大讚不已，甚至評價花生湯將會成為下一個在日本流行起來的美食。

節目一播出後，PTT上立刻有網友開始討論花生湯要怎麼吃才最好吃，引發網友瘋狂留言，許多網友分享自己的超美味吃法「內行的都是花生湯連同大湯圓一起煮」、「花生湯一定要配油條」、「拿來配豆花更是一流」、「花生湯真的很好喝，不過就是熱量太高了」、「加鮮奶超級好喝」、「煮桂圓湯加花生仁湯最對味」。

也有不少網友認為若是要行銷到日本就一定要加「珍珠」，因為日本人對於珍珠實在太過狂熱，「在日本一定要加珍珠才會火」、「最後一定都會加到珍珠」、「日本人什麼都要加珍珠，花生湯應該也不會放過」、「加珍珠應該會大賣」。

日本綜藝節目主持人對台灣的「罐裝花生湯」讚不絕口。圖擷自PPT
日本綜藝節目主持人對台灣的「罐裝花生湯」讚不絕口。圖擷自PPT
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日本綜藝節目主持人甚至評價花生湯將會成為下一個在日本流行起來的美食。圖擷自PPT
日本綜藝節目主持人甚至評價花生湯將會成為下一個在日本流行起來的美食。圖擷自PPT
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