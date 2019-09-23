高市鳳凰山步道病媒蚊多 衛生局公告為登革熱高風險區

2019-09-23 20:58 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡容喬 ╱即時報導



高雄市9月18日確診1例第二型本土登革熱，因個案住在大寮區會社里，衛生單位疫調發現，個案曾到鳳凰山步道運動，並在該處登山步道入口周邊查獲11隻白線斑蚊成蚊及29處積水容器已孳生病媒蚊幼蟲，研判個案在居住地或鳳凰山感染可能性極高，且經擴大疫調採血173人，目前再度發現1名高度疑似個案，即日起至公告該場域為登革熱高風險感染地點。

衛生局表示，目前已在鳳凰山的大寮區光武里復興南路入口及步道周邊進行環境巡檢及噴藥消毒，並於各登山入口處豎起登革熱防治警戒旗及管理站，作為警示及提醒，並提供防蚊液及登革熱衛教健康管理資訊；依傳染病防治法第25條，衛生局也要求陸軍軍官學校、陸軍步兵訓練指揮部等管理單位落實環境整頓、清除孳生源及積水容器如帆布等人工容器或髒亂堆積物。