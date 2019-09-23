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年輕女性不想面對乳癌 女醫：只要願意醫師會接住妳

2019-09-23 20:18聯合報 記者楊雅棠╱即時報導

33歲年輕女性，寬大T恤下遮掩著已潰瀾惡臭的乳房，因不敢面對乳癌而拖延就醫。醫師指出，年輕型乳癌占每年新診斷個案9%，年輕女性多因為不願面對、缺乏認識以及忽略自己這三大原因，沒有及早發現，呼籲女性多關愛自己。

這名30多歲女性，右側乳房腫瘤已經比書本還大，破皮而出，發出惡臭與膿液。但是她諱疾忌醫，不斷拖延，因為其他疾病就醫時，才被轉介到乳房醫學中心。接受手術切除與藥物治療後，復原情況良好，即將迎來人生第一次出國旅行。

台北榮總乳醫中心主治醫師蔡宜芳指出，國內癌症篩檢對象為45歲到69歲女性，有乳癌家族史的人則從40歲開始接受篩檢，40歲以下女性有時反而因此忽略定期追蹤。

年輕型乳癌普遍定義為40歲前罹患乳癌，乳癌門診的年輕乳癌病患逐年增加，甚至不乏懷孕中的乳癌病患。

蔡宜芳表示，延遲就醫的患者，通常分為三種，一種是知道身體有異狀卻不願意面對；一種是對於疾病沒有相關認知，且沒有適當醫師可以找尋；最後則是忙於工作而忽略身體上的不舒服，甚至有些病患是因為去按摩，按摩師發現有硬塊才至診間就醫。

乳癌治療策略發展多元，應根據各類乳癌的特性對症下藥。蔡宜芳指出，乳癌目前主要依據檢驗雌激素接受體(ER)、黃體素接受體(PR)、標靶治療基因HER2，分為管腔細胞A型、管腔細胞B型、HER2類型和三陰性，並藉由不同亞型區分治療方向。

蔡宜芳解釋，管腔A型乳癌患者的荷爾蒙接受體高度表現，因此以荷爾蒙治療為主；管腔B型則是細胞分裂複雜度高，除了荷爾蒙治療，還會加入化學治療。基因對標靶治療有表現的HER2類型病人，則使用標靶治療加化療為主。至於三陰性則主要使用化療。

除了治療，年輕型乳癌患者尚在職場上打拚，或有生育規畫。蔡宜芳說，化療前要考慮要不要先凍卵，以及考量化療後的生育成功率，再選擇治療策略。並依據病情慎選手術方式，若不能保留乳房，也可考慮重建。

另外，完整療程通常需時三個月到一年，工作及人生規畫勢必受影響。面對這樣進退兩難的情況，蔡宜芳一方面心疼，一方面也鼓勵病人，「當作是人生的reset」。她說，「只要願意就醫，醫師一定會接住妳。」

•擁抱粉紅希望論壇

主講：台北榮總乳醫中心主治醫師蔡宜芳、長庚醫院乳房外科主治醫師郭玟伶、亞東醫院血腫科主治醫師謝佩穎

時間：10月26日（六）下午2時30分至5時

地點：集思台大會議中心國際會議廳

台北市大安區羅斯福路四段85號B1

電話報名：02-8692-5588轉2698．2974（周一至周五，上午9時30分至下午6時） 

網路報名：http://bit.ly/2lGOfms

「擁抱粉紅希望論壇」於10月26日（六）下午2時30分至5時舉行，由台北榮總乳醫...
「擁抱粉紅希望論壇」於10月26日（六）下午2時30分至5時舉行，由台北榮總乳醫中心主治醫師蔡宜芳、長庚醫院乳房外科主治醫師郭玟伶、亞東醫院血腫科主治醫師謝佩穎主講，地點在集思台大會議中心國際會議廳（台北市大安區羅斯福路四段85號B1）。電話報名請撥02-8692-5588轉2698．2974（周一至周五，上午9時30分至下午6時）；網路報名：http://bit.ly/2lGOfms
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台北榮總乳醫中心主治醫師蔡宜芳呼籲，年輕女性也該注意乳癌徵兆，不要諱疾忌醫。記者...
台北榮總乳醫中心主治醫師蔡宜芳呼籲，年輕女性也該注意乳癌徵兆，不要諱疾忌醫。記者蘇健忠／攝影
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乳癌醫師患者

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