弱勢兒為省錢不吃午餐比率提高 開元食品捐200萬助學

2019-09-23 19:50 聯合報 記者 聯合報 記者 潘乃欣 ╱即時報導



中小學這個月開學，家扶基金會日前調查顯示，近六成孩子擔心無法負擔學費，約五成無法負擔補習費。弱勢兒少營養不均問題也日益明顯，他們沒有吃早餐習慣，以及為了省錢不吃午餐的比率，都比10年前高。開元食品宣布捐200萬元助學金給家扶基金會，做為1000名經濟弱勢學子的教育補助。

開元食品表示，公司鼓勵員工參與家扶基金會每月舉辦的「領扶日」，在「領扶日」這天，受扶助的家庭、孩童回來家扶中心，和社工老師聊聊家裡狀況，若有需要，也能收到由家扶提供的民生物資。

開元食品說，希望透過一領扶日志工活動，落實公司的五大文化「誠信、嚴謹、感恩、效率、創新」中的「感恩」。感謝社會的滋養，讓開元人有能力付出關懷、回饋社會，幫助需要幫助的人們。看到弱勢家庭的孩子們拿到物資時的滿足，就是開元食品繼續投入公益的最大動力。