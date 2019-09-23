親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝

800萬車主有福了！老機車汰舊換新 明年最高補助5,000元

王金平披橘袍參選？親民黨：10月開會後拍板

弱勢兒為省錢不吃午餐比率提高 開元食品捐200萬助學

2019-09-23 19:50聯合報 記者潘乃欣╱即時報導

中小學這個月開學，家扶基金會日前調查顯示，近六成孩子擔心無法負擔學費，約五成無法負擔補習費。弱勢兒少營養不均問題也日益明顯，他們沒有吃早餐習慣，以及為了省錢不吃午餐的比率，都比10年前高。開元食品宣布捐200萬元助學金給家扶基金會，做為1000名經濟弱勢學子的教育補助。

開元食品表示，公司鼓勵員工參與家扶基金會每月舉辦的「領扶日」，在「領扶日」這天，受扶助的家庭、孩童回來家扶中心，和社工老師聊聊家裡狀況，若有需要，也能收到由家扶提供的民生物資。

開元食品說，希望透過一領扶日志工活動，落實公司的五大文化「誠信、嚴謹、感恩、效率、創新」中的「感恩」。感謝社會的滋養，讓開元人有能力付出關懷、回饋社會，幫助需要幫助的人們。看到弱勢家庭的孩子們拿到物資時的滿足，就是開元食品繼續投入公益的最大動力。

家扶基金會執行長何素秋表示，受家扶扶助的家庭中，高達69.9%每月工作收入未滿2萬5000元，非常需要獲得大眾關注。感謝開元食品在新學期開始與家扶合作，補助經濟弱勢學子的教育需求，共有超過1000個學生受惠，這對資源匱乏的他們來說，無疑是最實質、最即時的幫助。

開元食品宣布捐200萬元助學金給家扶基金會，做為經濟弱勢學子的教育補助。圖／家扶...
開元食品宣布捐200萬元助學金給家扶基金會，做為經濟弱勢學子的教育補助。圖／家扶基金會提供
分享

家扶基金會

相關新聞

近親挽袖輸血真感人？醫：排斥反應恐致命

2019-09-23 16:33

含致癌成分胃藥 食藥署稱3億多顆受影響

2019-09-23 15:40

嬰兒按摩好處多 助孩子成長也增進親子感情

2019-09-23 14:36

好市多便宜賣日夯牌背包 婆媽狂讚：容量大超實用

2019-09-23 17:04

年輕女性不想面對乳癌 女醫：只要願意醫師會接住妳

2019-09-23 20:18

桃園農業博覽會9月28日登場 5大展區隨手拍都網美照

2019-09-23 19:15

陳志強、蔡依林響應義賣 共同關懷小胖威利病友

2019-09-23 18:42

牛蒡有助於減肥？ 中醫師：體寒者不適合

2019-09-23 17:25

酷航即日起取消交易手續費 訂機票最高省近千元

2019-09-23 17:00

韓籍航空拓點高雄 台韓下半年新增多條航班航線

2019-09-23 17:00

境外移入屈公病增一例 北市女赴泰旅遊確診

2019-09-23 15:56

兩動力飛行傘闖基隆港無法可管？航港局回應了

2019-09-23 15:25

影╱動容！沒手卻是鋼琴家 他應邀演奏展現堅毅生命力

2019-09-23 14:57

書架即宇宙：關於選書師這門職業

2019-09-23 14:43

兩廳院、歌劇院、衛武營 音響最好的是？

2019-09-23 14:41

極端天氣變頻繁 氣象局近期增「短時強降雨預警」

2019-09-23 14:35

台中歌劇院美聲涵洞 為何吵得像市場？

2019-09-23 14:35

免疫療法給付搶破頭 幸運上車也可能黯然下車

2019-09-23 14:31

條件難達標...肝癌免疫療法給付 通過病友少

2019-09-23 14:29

《天氣之子》：有時候，我們需要無可救藥的浪漫

2019-09-23 14:26

醫師示警：電子煙恐成毒品載具 籲嚴格管制

2019-09-23 14:18

多國嚴管電子煙 我國草案還躺在立院

2019-09-23 14:17

圓導演夢賺獎金！桃市公民紀錄片獎首獎高達50萬

2019-09-23 14:05

衛福部「萬年青日間照顧中心」啟用 提供完善長照服務

2019-09-23 14:05

流感疫情升溫 雲林上周添2例重症

2019-09-23 14:01

氣候變遷十年挑戰 我們還能為台灣做些什麼？

2019-09-23 13:38

零輻射心導管電燒手術 孕婦也能治心律不整

2019-09-23 12:57

這裡的超商沒有24小時營業 學生因此戒宵夜

2019-09-23 12:03

美國爆傷肺案例 電子煙對公眾健康影響再掀討論

2019-09-23 12:00

不配合秋冬遊補助不愛台灣？ 旅館櫃檯細數各種神邏輯

2019-09-23 11:56

農村、部落體驗終鬆綁！乙種旅行社資本額降至120萬

2019-09-23 11:44

國表藝三場館誰音響稱王 音樂界齊指衛武營

2019-09-23 11:32

公共出借權法源何來 文化部：試辦後再決定

2019-09-23 11:12

富貴角浪高已達3.4米！基隆北海岸、東半部防長浪

2019-09-23 11:11

幸運擠上免疫療法給付列車 為何又被趕下車？

2019-09-23 11:09

晚期肝癌申請免疫療法給付難 常卡在這一關

2019-09-23 11:01

公共出借權國際研討會 台灣學者談試辦

2019-09-23 10:57

豪雨天數增七成 氣象局將增加短時強降雨預警標準

2019-09-23 10:55

秋冬空汙季來了！環保署打算這樣做

2019-09-23 10:55
看更多

熱門文章

嘉義有家店中店！ 兒子「鮭毛」藏身老爸麵店賣壽司

2019-09-22 12:22

唐綺陽星座運勢週報：金牛工作上開竅 天秤金錢運極佳

2019-09-23 07:31

彭啟明：今是秋分日夜對半 台灣將逐漸轉涼

2019-09-23 07:31

好市多便宜賣日夯牌背包 婆媽狂讚：容量大超實用

2019-09-23 17:04

4個相處細節 看懂女生是「真單純」還是「有心眼」

2019-09-22 22:07

台中歌劇院「美聲涵洞」為何淪吵雜菜市場 專家分析

2019-09-23 11:43

小心中招！這4個生肖一聽到發財機會就失去理智？

2019-09-23 11:42

豪雨天數增七成 氣象局將增加短時強降雨預警標準

2019-09-23 10:55

地方媽媽暴動了！新光三越周年慶找「角落小夥伴」助陣

2019-09-23 16:42

氣象局：整周受東北風影響 周三起北、東的雨增多

2019-09-23 08:49

每日星座運勢／雙子發現有利的商機　桃花開得旺盛

2019-09-23 00:00

不配合秋冬遊補助不愛台灣？ 旅館櫃檯細數各種神邏輯

2019-09-23 11:56

這裡的超商沒有24小時營業 學生因此戒宵夜

2019-09-23 12:03

含致癌成分胃藥 食藥署稱3億多顆受影響

2019-09-23 15:40

吳德榮：本周受東北風影響 周四晚起水氣增多

2019-09-23 07:38

近親挽袖輸血真感人？醫：排斥反應恐致命

2019-09-23 16:33

四成企業認為讀碩士有加分 僅一成九願給4萬以上起薪

2019-09-23 16:06

最新研究顯示長期頭痛可能會「傷腦筋」

2019-09-23 07:25

梧桐占卜：單戀好痛苦！測我愛的人也愛我嗎？

2019-09-23 11:09

拿不到非自願離職證明 怎麼辦？

2019-09-23 14:37

打造理想長照 醫師、復健師送到家

2019-09-22 23:59

走秀途中突然停電？Gucci壓軸登米蘭時裝周

2019-09-23 08:57

兩廳院、歌劇院、衛武營 音響最好的是？

2019-09-23 14:41

大熱天氣毛小孩不好受 醫師解答消暑良方

2019-09-22 21:43

流感疫情升溫 雲林上周添2例重症

2019-09-23 14:01

東部返鄉仍想搭普悠瑪 台鐵秋節攜眷實名票銷售負成長

2019-09-23 09:44

修杰楷跨足食品業！新品牌「佐室」進軍即食包市場

2019-09-23 15:12

長庚路跑防失智 4萬人動起來

2019-09-23 00:17

食慾之秋從「早」滿足！IG推北捷周邊3家碳烤吐司排隊店

2019-09-23 16:14

京都穿和服打卡 5大IG熱點曝光！這些店家千款可選 保證不撞衫

2019-09-23 11:46

酷航今起取消交易手續費 再加碼五天促銷

2019-09-23 11:45

六福犀牛寶寶名子揭曉 「珠五花」晉升人氣王

2019-09-22 23:36

【家庭好時光‧網路徵文】親愛的＿＿，我想與你和解

2019-09-23 06:00

換季肌膚泛紅、乾癢嗎？Aesop全新覓靜保濕精華乳超好用

2019-09-22 20:31

冷凍商機夯！日本銷售冠軍「章魚燒」在全家吃得到

2019-09-23 15:48

富貴角浪高已達3.4米！基隆北海岸、東半部防長浪

2019-09-23 11:11

國表藝三場館誰音響稱王 音樂界齊指衛武營

2019-09-23 11:32

健康你我他／突然呼吸急促 肺炎匆匆帶走他

2019-09-23 00:25

酷航即日起取消交易手續費 訂機票最高省近千元

2019-09-23 17:00

士林夜市水果攤坑殺觀光客 市場處：查明屬實即開罰

2019-09-23 11:22
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top