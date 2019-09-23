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陳志強、蔡依林響應義賣 共同關懷小胖威利病友

2019-09-23 18:42聯合報 記者張益華╱即時報導

「跟小胖威利的孩子奮鬥時，媽媽已經陣亡了，我儘量把能做的事先安排好，因為我也不曉得我什麼時候會離開」這是小胖威利病友家屬的心聲，有感罕病家庭的照顧艱辛，小胖威利病友關懷協會串連多位知名藝人的愛心，上週六在板橋大遠百舉辦「看見多元幸福共好，小胖威利畫展暨名人義賣會」，現場邀請藝人陳志強擔任愛心大使，不少藝人也共襄盛舉，包括蔡依林、楊貴媚等人．捐贈簽名包包、手錶等個人物品，希望幫助更多病友。

藝人陳志強2018年在《小貓熊胖達的奇幻冒險》一劇中，飾演帶著小胖威利孩子的單親爸爸，從逃避照顧責任到坦然面對，深刻演繹許多小胖威利家長走過的路，讓觀眾對病友與家長的辛苦感同身受，因此協會邀請陳志強來到義賣會，他也以拳擊手套揮灑創作一幅畫作投入義賣。

最終愛心大使陳志強的畫作以一萬元售出，蔡依林的簽名包也由粉絲以三萬八千元認購，其他名人捐贈物與病友畫作合計二萬八千元，雖然對於協會成立家園所需經費仍有很大的差距，卻是社會愛心的展現。

小胖威利症是一種基因突變所導致的罕見疾病，症狀在於病友無止盡的食慾，甚至胖到危及生命，然而，外表白白胖胖，總是笑臉迎人的病友，不像一般人印象中「生病」的樣子，常使外界忽略疾病的特殊性，誤會孩子被虐待不給飯吃，令父母有苦難言。

陳志強也在現場呼籲大眾，一起關注小胖威利病友的迫切需求。同時，在地深耕、長期關注弱勢族群的柯志恩立委、台北市秦慧珠議員也親自出席，為平日辛勞的小胖威利家屬加油，呼籲政府從醫藥、社福制度等制度層面提供支持。

藝人陳志強（左）與小胖威利病友一起欣賞畫展。圖／小胖威利病友關懷協會提供
藝人陳志強（左）與小胖威利病友一起欣賞畫展。圖／小胖威利病友關懷協會提供
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藝人陳志強（左）捐贈畫作投入小胖威利病友關懷協會的義賣活動。圖／小胖威利病友關懷...
藝人陳志強（左）捐贈畫作投入小胖威利病友關懷協會的義賣活動。圖／小胖威利病友關懷協會提供
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愛心義賣罕見疾病陳志強蔡依林

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