牛蒡有助於減肥？ 中醫師：體寒者不適合
網傳牛蒡因富含粗纖維，並聲稱據中醫理論，牛蒡有助降血糖、血脂，平時當作蔬菜食用，多吃有助減肥。但是中醫師表示，必須看體質才能吃。
馬偕醫院中醫師瞿瑞瑩表示，以中醫觀點肥胖的體質有很多種，常見的有胃熱型、脾虛濕主型和肝氣鬱滯型。而除了胃熱型的肥胖外，其餘的肥胖體質並不適合以牛蒡來減肥。
瞿瑞瑩解釋，由於牛蒡性味屬寒，夏天暑氣旺時或是體質偏熱的人食用，有助於解熱；體質濕寒的人則不適合食用。她表示胃熱型肥胖主要表現為口乾舌燥、容易便秘以及食慾旺盛，胃中有一把火在燒似的，這類型的人便可以食用一些牛蒡幫助清熱。脾虛濕主型的肥胖型態主要為虛胖的「泡芙人」，這類型的人適合用溫熱的藥去化濕；而肝氣鬱滯型的肥胖主要是因壓力大造成，服用一些陳皮、玫瑰以及透過運動、泡澡等可以改善。
另外，瞿瑞瑩也提到，牛蒡雖有些微降血糖的功效，但效果不強，中醫很少當作藥材使用，主要還是當做平時保健的茶飲。
新光醫院營養師李雨珊則表示，牛蒡確實有豐富的膳食纖維，可促進排便；一般蔬菜100克僅約3克的膳食纖維，相較之下100克的牛蒡則含有5.1克。另外，牛蒡也含有豐富的水溶性纖維，有助於腸道益菌生長。但她提醒，減肥仍需考量總熱量攝取，相較於其他蔬菜，牛蒡的碳水化合物含量較高、熱量也較高，大量食用反而造成熱量攝取過多。另外，牛蒡中的鉀離子含量高，若攝取過多，也可能增加腎臟負擔。
留言