牛蒡有助於減肥？ 中醫師：體寒者不適合

2019-09-23 17:25 聯合報 記者 聯合報 記者 楊雅棠 ╱即時報導



網傳牛蒡因富含粗纖維，並聲稱據中醫理論，牛蒡有助降血糖、血脂，平時當作蔬菜食用，多吃有助減肥。但是中醫師表示，必須看體質才能吃。

馬偕醫院中醫師瞿瑞瑩表示，以中醫觀點肥胖的體質有很多種，常見的有胃熱型、脾虛濕主型和肝氣鬱滯型。而除了胃熱型的肥胖外，其餘的肥胖體質並不適合以牛蒡來減肥。

瞿瑞瑩解釋，由於牛蒡性味屬寒，夏天暑氣旺時或是體質偏熱的人食用，有助於解熱；體質濕寒的人則不適合食用。她表示胃熱型肥胖主要表現為口乾舌燥、容易便秘以及食慾旺盛，胃中有一把火在燒似的，這類型的人便可以食用一些牛蒡幫助清熱。脾虛濕主型的肥胖型態主要為虛胖的「泡芙人」，這類型的人適合用溫熱的藥去化濕；而肝氣鬱滯型的肥胖主要是因壓力大造成，服用一些陳皮、玫瑰以及透過運動、泡澡等可以改善。

另外，瞿瑞瑩也提到，牛蒡雖有些微降血糖的功效，但效果不強，中醫很少當作藥材使用，主要還是當做平時保健的茶飲。