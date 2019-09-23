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韓籍航空拓點高雄 台韓下半年新增多條航班航線

2019-09-23 17:00聯合報 記者謝梅芬╱即時報導

韓國市場近年快速成長，是高雄市拓展客源市場之一，看好高雄觀光發展潛力，多家韓籍航空公司今年下半年紛紛增加航班航點，包括德威航空9月6日已新開「釜山—高雄」；韓亞航預計9月24日新開「仁川—高雄」；濟州航空預計10月2日開「濟州島—高雄」，韓國人來南台灣旅遊將更加便利，選擇也更多元。

高雄市政府觀光局代理局長邱俊龍表示，今年1至8月韓國旅客來高雄旅遊住宿人次比去年同期成長24.9％，單是今年8月就比去年同期增加158.8％，高雄有暖冬的優勢，韓國人冬天愛來高雄打高爾夫球，韓國人也喜愛文創時尚、美食購物，駁二藝術特區、哈瑪星、棧貳庫都是主推景點。

邱俊龍表示，近年韓國市場逐漸注意到南台灣，遊客不再只去台北、九份，連韓國綜藝節目也常到高雄、墾丁取景，去年底韓國人氣男團EXO到高雄拍攝「爬梯子旅行」第二季，偶像參加闖關任務，包括在蓮池潭大吃牛肉麵、衛武營遊壁畫村、墾丁南灣衝浪，引起南台灣粉絲追星，今年初有韓國綜藝節目「窮遊豪華團」拍攝第二季，主持群包括知名笑星朴明洙、歌手黃光熙以及Super Junior圭賢等人，暢遊駁二、大喝珍奶，該節目今年6月在韓國播出頗獲好評，預計將吸引不少韓國遊客到訪高雄。

觀光局表示，韓國與高雄共有兩條航線（仁川、釜山），「仁川—高雄」航線除國籍航空華航、長榮外，韓籍航空公司有濟州航空、德威航空兩家低成本航空，除德威航空自9月16日增班為每天一班，韓亞航預計9月24日新開航「仁川—高雄」每天一班。

「釜山—高雄」航線除已穩定營運5年的釜山航空，今年下半年德威航空及濟州航空也紛紛新開「釜山—高雄」航線，截至今年9月23日止，韓國與高雄往返航班每周共計39班，將提供台韓兩地旅客更多選擇。

德威航空自2017年12月底開航「仁川—高雄」一周三班，加入高雄航空市場後，今年9月6日先新開「釜山—高雄」航線，目前德威航空針對「釜山—高雄」促銷優惠為單程未稅800元起。

德威航空也新開「釜山—台中」航線，搭配「釜山—高雄」，旅行業者已開始推廣「中進高出」或「高進中出」的旅遊系列團，台中華府旅行社表示，因應新增航線搭配調度，今年9月起至年底安排的旅遊團，預計至少帶500人次到高雄旅遊。

濟州航空自2017年7月開航「仁川—高雄」一周四班加入高雄航空市場後，預計今年10月2日新增「釜山—高雄」航線，10月3日增加新航點「濟州島—高雄」，目前濟州航空促銷優惠「濟州島—高雄」單程未稅900元起、「釜山—高雄」單程未稅800元起。

德威航空今年9月新開「釜山—高雄」航線，目前德威航空針對「釜山—高雄」促銷優惠為...
德威航空今年9月新開「釜山—高雄」航線，目前德威航空針對「釜山—高雄」促銷優惠為單程未稅800元起。圖／高雄市觀光局提供
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濟州航空預計今年10月2日新增「釜山—高雄」航線，10月3日增加新航點「濟州島—...
濟州航空預計今年10月2日新增「釜山—高雄」航線，10月3日增加新航點「濟州島—高雄」。圖／高雄市觀光局提供
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