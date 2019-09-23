近親挽袖輸血真感人？醫：排斥反應恐致命

2019-09-23 16:33 聯合報 記者 聯合報 記者 邱宜君 ╱即時報導



心急如焚的主角，躺在至親身邊挽袖捐血，這樣的情節在戲劇中屢見不鮮。不過在現實生活中，這種狀況是不可能存在的，因為這樣不是救人，反而可能害死人。

台大醫院檢驗醫學部主治醫師羅仕錡表示，近親間輸血比較容易引起「輸血相關移植體抗宿主疾病」，是類似於器官移植後的排斥反應，輸血而來的淋巴球啟動免疫系統攻擊自身的造血系統，最後會導致免疫力低下、嚴重貧血，也可能因免疫力耗盡而併發嚴重的感染，有致命風險。

羅仕錡說，這種近親直接挽袖捐血的情況，通常只會發生在醫療資源極度匱乏的戰爭地區或偏遠地區，在台灣是不會發生的。目前醫療院所使用血庫的血，發生這類嚴重排斥反應的機率極低，只有數十萬分之一，他投入檢驗醫學超過二十年，從未親自遇到過，只有在報章媒體曾看過一兩次相關報導，一般民眾在醫療院所接受輸血都不需擔心。