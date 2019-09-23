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近親挽袖輸血真感人？醫：排斥反應恐致命

2019-09-23 16:33聯合報 記者邱宜君╱即時報導

心急如焚的主角，躺在至親身邊挽袖捐血，這樣的情節在戲劇中屢見不鮮。不過在現實生活中，這種狀況是不可能存在的，因為這樣不是救人，反而可能害死人。

台大醫院檢驗醫學部主治醫師羅仕錡表示，近親間輸血比較容易引起「輸血相關移植體抗宿主疾病」，是類似於器官移植後的排斥反應，輸血而來的淋巴球啟動免疫系統攻擊自身的造血系統，最後會導致免疫力低下、嚴重貧血，也可能因免疫力耗盡而併發嚴重的感染，有致命風險。

羅仕錡說，這種近親直接挽袖捐血的情況，通常只會發生在醫療資源極度匱乏的戰爭地區或偏遠地區，在台灣是不會發生的。目前醫療院所使用血庫的血，發生這類嚴重排斥反應的機率極低，只有數十萬分之一，他投入檢驗醫學超過二十年，從未親自遇到過，只有在報章媒體曾看過一兩次相關報導，一般民眾在醫療院所接受輸血都不需擔心。

要達到輸血安全有兩個要件，其一是捐血機構要提供安全的血品；其二是醫療人員要安全的用血。提供「安全的血品」是捐血機構的責任。羅仕錡說，在輸血學會和血液基金會的努力下，目前已有全國性的監測系統，讓各醫療機構自願回報輸血反應事件，目前大型教學醫院都會自主回報，建立珍貴的資料庫，有助提昇國內整體輸血安全並協助醫療機構檢視並鑑別輸血不良反應。

近親間輸血比較容易引起「輸血相關移植體抗宿主疾病」，有致命風險。 本報資料照片
近親間輸血比較容易引起「輸血相關移植體抗宿主疾病」，有致命風險。 本報資料照片
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捐血台大醫院血液基金會

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