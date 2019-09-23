好市多便宜賣日夯牌背包 婆媽狂讚：容量大超實用

2019-09-23 17:04 聯合新聞網 綜合報導



日前一名女網友到好市多購物時，意外發現一款「日本名牌爆紅後背包」，而且售價比網購便宜，還釣出許多婆媽大讚「真的超實用」。圖擷自 Costco好市多商品經驗老實說 分享 facebook

知名美式賣場好市多（Costco）的商品可說是五花八門，除了商品售價賣的比其他大賣場來得經濟實惠外，更時常推出限量商品引發搶購熱潮。近日就有一名女網友在「Costco好市多商品經驗老實說」中PO文分享，她到好市多購物時，意外發現一款「日本名牌爆紅後背包」，而且售價還比網購便宜，因此吸引許多民眾圍觀購買，甚至還釣出許多婆媽們大讚「拿來當媽媽包，超級好用！」

原PO在文中提到，日前到汐止好市多賣場購物時，意外看見日本超夯品牌anello後背包，一個只要台幣1000多元，並驚呼「汐止店也出現了，比我網購還便宜！」照片中只見，該品牌的包包區吸引很多民眾上前試背圍觀，甚至有路過的民眾興奮的指著商品想要試背包包。

PO文一出後立刻引來網友瘋狂留言，許多用過該款包包的網友表示「當媽媽包真的超級好用」、「容量很大很好裝」、「在日本看滿多人背的」、「之前在日本買過一個，現在拿來當媽媽包用，容量很大很好用」、「之前看很多店又缺貨了，真的要搶要快」。

但也有網友認為該款包包已過於氾濫，甚至時常出現假貨「這個牌子外面假貨實在太多，背起來沒意思」、「根本沒什麼好買的」。甚至還有網友在賣場買到瑕疵品，「之前第一次買一組，背一次就直接斷開，隔天去門市買了3組在退貨區開箱，結果還沒用背帶也是開的」，因此建議其他網友在購買時一定要仔細檢查。