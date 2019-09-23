影╱動容！沒手卻是鋼琴家 他應邀演奏展現堅毅生命力
周大觀文教基金會推動「全球熱愛生命運動」，22年來，把生命獎章頒給5大洲、64個國家、383位熱愛生命的鬥士。
其中，2019年第22屆全球熱愛生命獎章，頒給俄羅斯無掌鋼琴勇士羅曼諾夫（Alexey Romanov）等20人，基金會邀請他們今天到國立陽明大學附設醫院，分享令人動容的生命故事，這些鬥士勵志故事出版成書，分贈病友，共同為人生加油。
而俄羅斯鋼琴家羅曼諾夫天生沒手，雙手沒有手掌，出生被遺棄，成了孤兒，被收養後，靠著不斷努力，成為鋼琴家，沒有手怎麼彈鋼琴？他今天現場演奏，琴音不是從指尖流洩而出，卻是小臂末端彈鍵，優美而流暢，一曲動容。
無掌鋼琴演奏感動全場，陽大醫院院長楊純豪紅了眼眶，致詞時無法言語，短短一句：「我要跟你們學習的實在太多了！」道盡心中激動。
2019年全球熱愛生命獎章得主除羅曼諾夫，還有祕魯棄童救星龔薩蕾絲(Maria Luisa de Cossío de Gonzales Posada )、中國大陸浴火電腦奇才李曉光（Li, Xiao Guan）、波蘭無臂藝術家肯傑爾斯基(Mariusz Kedzierski)、印尼無臂攝影師盧希達‧巴達威（Rusidah Badawi) 、日本癌末南極先生池田宏(Hiroshi Ikeda)、奈及利亞網紅小畫家奧拉米勒(Kareem Waris Olamilekan)、保加利亞視障救星克莉絲汀娜（Kristina Tsvetanova）、日本自閉鋼琴勇士小柳拓人（Takuto Koyanagi）、多障文武唐寶寶周則翰(Chou, Tse Han)、總統主廚達人陳國信(Chen, Kuo-Hsin)等。
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