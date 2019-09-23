影╱動容！沒手卻是鋼琴家 他應邀演奏展現堅毅生命力

2019-09-23 14:57 聯合報 記者 聯合報 記者 羅建旺 ╱即時報導



周大觀文教基金會推動「全球熱愛生命運動」，22年來，把生命獎章頒給5大洲、64個國家、383位熱愛生命的鬥士。

其中，2019年第22屆全球熱愛生命獎章，頒給俄羅斯無掌鋼琴勇士羅曼諾夫（Alexey Romanov）等20人，基金會邀請他們今天到國立陽明大學附設醫院，分享令人動容的生命故事，這些鬥士勵志故事出版成書，分贈病友，共同為人生加油。

而俄羅斯鋼琴家羅曼諾夫天生沒手，雙手沒有手掌，出生被遺棄，成了孤兒，被收養後，靠著不斷努力，成為鋼琴家，沒有手怎麼彈鋼琴？他今天現場演奏，琴音不是從指尖流洩而出，卻是小臂末端彈鍵，優美而流暢，一曲動容。

無掌鋼琴演奏感動全場，陽大醫院院長楊純豪紅了眼眶，致詞時無法言語，短短一句：「我要跟你們學習的實在太多了！」道盡心中激動。