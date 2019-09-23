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嬰兒按摩好處多 助孩子成長也增進親子感情

2019-09-23 14:36聯合報 記者王思慧 ╱即時報導

花蓮慈濟醫院婦產部舉辦媽媽教室「嬰兒按摩」課程，邀請擁有美國國際嬰幼兒按摩訓練中心專業講師證、台東大學幼兒教育學系副教授施淑娟，教家長們透過嬰兒按摩增進親子間的感情、安撫情緒還能促進小寶貝的消化、刺激神經發展等等，對爸爸媽媽來說，也能減緩因工作與孩子分離的焦慮，讓情緒更舒緩。

「撫觸也是按摩的一種方式」輕撫嬰兒模型的授施淑娟說，為小寶貝們按摩不只能增加他們的安全感、免疫力、信任感、食慾、體重、穩定情緒，還能降低腹脹、促進嬰幼兒動作發展，甚至還能發現潛在問題。嬰幼兒按摩不只對寶寶好處多，對家長好處更多，除了增進親子間的感情、減緩父母在白天的工作與孩子分離焦慮、增強親職技巧，還能提高父母自信等。

施淑娟表示，替寶寶按摩前家長們需放鬆心情、準備舒適的空間、適合嬰幼兒使用的按摩油，點在雙手指腹上，使用輕壓方式搭配兒歌或父母語言鼓勵，可讓寶寶更放鬆。過程中必須仔細觀察寶寶的表情，若是孩子出現打哈欠或是哭鬧的情況，按摩就得立即結束。

新生兒按摩手法以腿、腳、臀部為主，出生3個月以上的嬰幼兒可以增加手、胸、背、腹、臉部按摩。施淑娟提醒爸爸媽媽們，新生兒的按摩油建議使用可食用的冷壓油，避免使用石油基底的按摩油，恐導致寶寶的毛孔阻塞之外，臉部也要避開；孩子若是熟睡、餵奶後或是生病、嘔吐、腹瀉，都是不能進行按摩的，請家長們多注意。

花蓮慈濟醫院婦產部陳萱醫師表示，按摩可以促進親子關係外，也能讓孩子的心理發展更健全，因為心理與生理互相影響，有助於小朋友身體發育甚至未來的人格發展。孩子8個月大的杜小姐表示，平常在家也會幫孩子按摩，透過媽媽教室活動學到從頭到腳的專業按摩手法，包含寶寶脹氣也可透過按摩緩解，很受用。

花蓮慈濟醫院婦產部預計在11月21日舉辦媽媽教室「相信自己是一個夠好的媽媽」課程，邀請心理師作家洪仲清分享從懷孕到產後母親角色的心理調適，歡迎媽咪們攜伴一起來上課。

台東大學幼兒教育學系副教授施淑娟示範嬰兒腳部按摩，能助孩子成長，增進親子關係。 ...
台東大學幼兒教育學系副教授施淑娟示範嬰兒腳部按摩，能助孩子成長，增進親子關係。 圖／花蓮慈濟醫院提供
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