衛福部「萬年青日間照顧中心」啟用 提供完善長照服務
衛生福利部設在嘉南療養院的「萬年青日間照顧中心」今天啟用，是衛福部專科醫院第一個結合護理師提供的全人長照服務機構，可容納30人，目前已有13人進駐；衛福部長陳時中強調，長照的菜，政府都準備好了，就怕民眾不知道，「衛福部的長照相關服務非常多，不知道的人可以打專線1966問。
市長黃偉哲表示，目前台南市37個行政區中有33個行政區已設立日照中心，希望年底前能夠把剩下的4個行政區的日照服務建立起來；而嘉南療養院的萬年青日照中心相信是最具指標性的，因為離醫療照護機構最近，市府也深深感謝中央對地方長照需求的協助與支持。
萬年青日照中心占地約百坪，有多功能活動室、休憩室及廚房等活動空間，可提供30位失智失能長輩舒適照顧環境，也因應長輩需求，適時銜接醫師、社工師、物理治療師、職能治療師、營養師及心理師等專業醫療資源等項目，今年7月試營運，已有13位長輩進駐，有需要的民眾可撥06-2795019#1508預約參觀。
嘉南療養院表示，仁德區總人口7萬6058人，其中65歲以上人口有1萬897人佔14.33%，已經入高齡社會，長期照顧服務不可或缺。萬年青日照中心為仁德區第2家日照中心，相信藉由衛福部嘉南療養院多年專業醫療服務經驗，導入失智症照護，能協助長輩延緩病程、改善行為及精神症狀並增進長輩及家屬的生活品質。
嘉南療養院長鄭靜明表示，萬年青日照中心結合護理人員及專業照服員，提供全人全程的服務，整體活動設計是由護理人員、家屬及照顧服務員共同討論下，並結合護理及醫院志工，一起帶領生活功能維持及健康促進等活動課程，也針對失智失能長輩提供個別化的活動課程，希望讓家屬可安心工作，若長者有醫療照顧需求，能即刻就診，不僅可免去舟車勞頓之苦，且能掌握就醫時效，讓長輩入住萬年青，醫療用心，長者安心，家屬更放心。
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