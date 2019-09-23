衛福部「萬年青日間照顧中心」啟用 提供完善長照服務

2019-09-23 14:05 聯合報 記者 聯合報 記者 周宗禎 ╱即時報導



衛生福利部設在嘉南療養院的「萬年青日間照顧中心」今天啟用，是衛福部專科醫院第一個結合護理師提供的全人長照服務機構，可容納30人，目前已有13人進駐；衛福部長陳時中強調，長照的菜，政府都準備好了，就怕民眾不知道，「衛福部的長照相關服務非常多，不知道的人可以打專線1966問。

市長黃偉哲表示，目前台南市37個行政區中有33個行政區已設立日照中心，希望年底前能夠把剩下的4個行政區的日照服務建立起來；而嘉南療養院的萬年青日照中心相信是最具指標性的，因為離醫療照護機構最近，市府也深深感謝中央對地方長照需求的協助與支持。

萬年青日照中心占地約百坪，有多功能活動室、休憩室及廚房等活動空間，可提供30位失智失能長輩舒適照顧環境，也因應長輩需求，適時銜接醫師、社工師、物理治療師、職能治療師、營養師及心理師等專業醫療資源等項目，今年7月試營運，已有13位長輩進駐，有需要的民眾可撥06-2795019#1508預約參觀。

嘉南療養院表示，仁德區總人口7萬6058人，其中65歲以上人口有1萬897人佔14.33%，已經入高齡社會，長期照顧服務不可或缺。萬年青日照中心為仁德區第2家日照中心，相信藉由衛福部嘉南療養院多年專業醫療服務經驗，導入失智症照護，能協助長輩延緩病程、改善行為及精神症狀並增進長輩及家屬的生活品質。