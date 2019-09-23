圓導演夢賺獎金！桃市公民紀錄片獎首獎高達50萬

2019-09-23 14:05 聯合報 記者 聯合報 記者 陳夢茹 ╱即時報導



桃園長年推動紀錄片，今年起首次舉辦桃園市公民紀錄片獎，目前徵件活動已經開跑，競賽首獎獎金更高達新台幣50萬元，是當前台灣所有紀錄片競賽獎項中最高，此外特別的是，評審團除了專業評審，還有桃園12個人民團體代表，搭配3個長期關注社會議題的紀錄片導演，希望藉由特別的評審機制，讓非主流觀點的影片也能有被看見與鼓勵的機會。

第一屆桃園市公民紀錄片獎於9月20日起至10月20日開放徵件，共設有4個獎項，分別為首獎、優等獎、特別獎及推薦獎，首獎獎金高達新台幣50萬元，此外，初選入圍的15部影片均可獲得新台幣5萬元播映版權金，且可在11月30日至12月15日於中壢區桃園光影電影館辦理競賽影展，不只能在影展期間放映，還可以於全桃園巡迴，讓市民一同欣賞入圍的紀錄片作品 。

文化局表示，在桃園電影節台灣獎的評選時，感受到專業評審與公民評審們，看待紀錄片的觀點有不小的差異，因此第一屆的公民紀錄片獎的評審團，先由專業評審初選出15部入圍影片後，交由「公民評審團」進行決選，「公民評審團」為12個桃園人民團體代表及3個長期關注社會議題的紀錄片導演所組成，希望讓台灣的紀錄片評斷機制能有不同的可能性，選出市民關注的議題。

反映出市民關注的議題。