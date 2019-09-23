流感疫情升溫 雲林上周添2例重症

2019-09-23 14:01 聯合報 記者 聯合報 記者 陳雅玲 ╱即時報導



台灣每年約從11月開始進入流感高峰期，雲林縣上周新增兩名流感合併重症案例，且國中小學等教保單位至上周六仍有4個班級因為流感停課，雲林縣政府衛生局長曾春美表示，今年流感疫情來得早，且近日疫情有升溫趨勢，呼籲民眾要勤洗手、做好健康防護，有類流感症狀應配戴口罩及落實生病在家休息。

近日氣候早晚偏涼，但中午仍相當炎熱，曾春美表示，氣候不穩定不利於流感防治，雲林縣至上周六仍有4個班級因為流感停課中，累計今年至今停班數有177班。

曾春美表示，上周雲林縣新增2例流感合併重症，累計今年度已有74例重症，和往年同期相比，案例數增加1.67%，顯示流感疫情不僅來得早也有升溫趨勢。

今年因世界衛生組織延遲選株，流感公費疫苗施打由往年10月中旬開打，延遲到11月15日開打，影響流感防治，曾春美表示，今年流感疫情較往年嚴峻，呼籲民眾要落實自我健康管理，規律生活保持良好體能，勤洗手、戴口罩，做好健康防護，有類流感症狀時應戴口罩並儘速就醫，必要時在家休息，避免傳染給別人。