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涉嫌掩蓋伊波拉？WHO譴責坦尚尼亞：封鎖疫情真相

他畢業於耶魯大學、曾任職華爾街 為何淪為流浪漢？

氣候變遷十年挑戰 我們還能為台灣做些什麼？

2019-09-23 13:38聯合報 記者鐘聖雄╱即時報導

由龍應台基金會主辦，聯合報系願景工程協辦的秋季思沙龍講座將在9月29日下午兩時於台北華山文創園區舉行，前環保署魏國彥、清大生命科學院教授李家維，將於講座中與聽眾一起探討氣候變遷為台灣帶來的嚴峻挑戰。

聯合國氣候行動峰會今日於美國紐約登場，全球有超過5000場示威運動同步在156個國家舉行，飽受氣候變遷威脅的台灣自然也不能置身事外。數據顯示，台灣平均升溫達攝氏1.4度，超過全球平均的攝氏1度，不但讓台灣歷經 72年來最熱的冬季，氣候異常更讓農作物減產三至四成。

前環保署長魏國彥、清大教授與《科學人》總編輯李家維將於 29 日的演講中，以「家園 2030：地球已經走到了什麼地步？」為題，深入頗析當生態系統極度失衡，人為破壞已達臨界值時，我們還可以一起為環境做些什麼。氣候變遷已讓人類面臨生存危機，再不作為，一切將會來不及。挽救氣候變遷，除了個人要改變生活型態外，政府更要以備戰的急迫感制定全方位的應變計畫。

【活動訊息】

家園2030：地球已經走到了什麼地步？

講者：清華大學教授、《科學人》總編輯李家維、前環保署長魏國彥。

主持：前農委會主委陳保基。

時間：9月29日(日) 14:00 -16:00 沙龍

地點：華山文創園區中3館二樓拱廳

報名：http://www.civictaipei.org/event_think_salon.php

前環保署長魏國彥、清大教授與《科學人》總編輯李家維將於 29 日的演講中，以「家...
前環保署長魏國彥、清大教授與《科學人》總編輯李家維將於 29 日的演講中，以「家園 2030：地球已經走到了什麼地步？」為題，深入頗析當生態系統極度失衡，人為破壞已達臨界值時，我們還可以一起為環境做些什麼。圖／龍應台文化基金會提供
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氣候變遷魏國彥環保署

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