長照2.0有料 衛福部長盼多宣傳

2019-09-23 13:32 中央社 台南23日電



衛福部長陳時中說，長照2.0準備了足夠的菜，要透過宣傳讓更多需要的人知道。聯合報系記者余承翰／攝影 分享 facebook

衛生福利部嘉南療養院成立日間照顧中心，今天由衛福部長陳時中與台南市長黃偉哲等人揭牌啟用。陳時中說，長照2.0準備了足夠的菜，要透過宣傳讓更多需要的人知道。

嘉南療養院院長鄭靜明表示，利用院內空間成立的萬年青日照中心，結合護理人員及專業照服員，提供全人全程的服務。中心面積約100坪，設有多功能活動室、休憩室及廚房等活動空間，可提供30名失智失能長輩舒適照顧環境；並可視需求銜接醫院的醫師、社工師、職能治療師等資源。

陳時中致詞時表示，萬年青日照中心是衛福部療養院體系的第一家日照中心。嘉南療養院在健康促進方面的表現一直很好，曾在全球等級的評比獲得肯定，相信日照中心一定能提供優質且全方位服務。

陳時中表示，政府的長照2.0政策未來將漸漸邁入成熟期，朝向有系統、有品質的方向發展。現在可以說已經準備了足夠的菜，但需要透過宣傳，讓更多有需要的人能獲得適當資源。

他說，不說可能大家不知道，現在最熱門的長照服務是洗頭、洗澡；看似不起眼的事情，但對失能長輩的主要照顧者來說，是可以減輕很大壓力與困擾的務務。民眾想了解長照政策的服務內容，只要打衛福部的1966長照服務專線就可以。

黃偉哲說，對長輩的照顧不能只是一味的發錢，而是應投入更多資源提供妥善的照顧與服務。台南市的37個行政區當中，已有33個區設有日照中心，剩下的4個區可望趕在今年年底前完成。希望有了日照中心，能讓子女不用擔心長輩獨自在家安危，長輩也能有良好的社會參與感。