親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝

涉嫌掩蓋伊波拉？WHO譴責坦尚尼亞：封鎖疫情真相

長照2.0有料 衛福部長盼多宣傳

2019-09-23 13:32中央社 台南23日電

衛福部長陳時中說，長照2.0準備了足夠的菜，要透過宣傳讓更多需要的人知道。聯合報...
衛福部長陳時中說，長照2.0準備了足夠的菜，要透過宣傳讓更多需要的人知道。聯合報系記者余承翰／攝影
分享

衛生福利部嘉南療養院成立日間照顧中心，今天由衛福部陳時中與台南市長黃偉哲等人揭牌啟用。陳時中說，長照2.0準備了足夠的菜，要透過宣傳讓更多需要的人知道。

嘉南療養院院長鄭靜明表示，利用院內空間成立的萬年青日照中心，結合護理人員及專業照服員，提供全人全程的服務。中心面積約100坪，設有多功能活動室、休憩室及廚房等活動空間，可提供30名失智失能長輩舒適照顧環境；並可視需求銜接醫院的醫師、社工師、職能治療師等資源。

陳時中致詞時表示，萬年青日照中心是衛福部療養院體系的第一家日照中心。嘉南療養院在健康促進方面的表現一直很好，曾在全球等級的評比獲得肯定，相信日照中心一定能提供優質且全方位服務。

陳時中表示，政府的長照2.0政策未來將漸漸邁入成熟期，朝向有系統、有品質的方向發展。現在可以說已經準備了足夠的菜，但需要透過宣傳，讓更多有需要的人能獲得適當資源。

他說，不說可能大家不知道，現在最熱門的長照服務是洗頭、洗澡；看似不起眼的事情，但對失能長輩的主要照顧者來說，是可以減輕很大壓力與困擾的務務。民眾想了解長照政策的服務內容，只要打衛福部的1966長照服務專線就可以。

黃偉哲說，對長輩的照顧不能只是一味的發錢，而是應投入更多資源提供妥善的照顧與服務。台南市的37個行政區當中，已有33個區設有日照中心，剩下的4個區可望趕在今年年底前完成。希望有了日照中心，能讓子女不用擔心長輩獨自在家安危，長輩也能有良好的社會參與感。

長照陳時中衛福部

相關新聞

圓導演夢賺獎金！桃市公民紀錄片獎首獎高達50萬

2019-09-23 14:05

衛福部「萬年青日間照顧中心」啟用 提供完善長照服務

2019-09-23 14:05

流感疫情升溫 雲林上周添2例重症

2019-09-23 14:01

氣候變遷十年挑戰 我們還能為台灣做些什麼？

2019-09-23 13:38

零輻射心導管電燒手術 孕婦也能治心律不整

2019-09-23 12:57

這裡的超商沒有24小時營業 學生因此戒宵夜

2019-09-23 12:03

美國爆傷肺案例 電子煙對公眾健康影響再掀討論

2019-09-23 12:00

不配合秋冬遊補助不愛台灣？ 旅館櫃檯細數各種神邏輯

2019-09-23 11:56

農村、部落體驗終鬆綁！乙種旅行社資本額降至120萬

2019-09-23 11:44

國表藝三場館誰音響稱王 音樂界齊指衛武營

2019-09-23 11:32

公共出借權法源何來 文化部：試辦後再決定

2019-09-23 11:12

富貴角浪高已達3.4米！基隆北海岸、東半部防長浪

2019-09-23 11:11

幸運擠上免疫療法給付列車 為何又被趕下車？

2019-09-23 11:09

晚期肝癌申請免疫療法給付難 常卡在這一關

2019-09-23 11:01

公共出借權國際研討會 台灣學者談試辦

2019-09-23 10:57

秋冬空汙季來了！環保署打算這樣做

2019-09-23 10:55

美國嚴管電子煙 我國草案仍未排進立院審查

2019-09-23 10:52

東部返鄉仍想搭普悠瑪 台鐵秋節攜眷實名票銷售負成長

2019-09-23 09:44

氣象局：整周受東北風影響 周三起北、東的雨增多

2019-09-23 08:49

吳德榮：本周受東北風影響 周四晚起水氣增多

2019-09-23 07:38

彭啟明：今是秋分日夜對半 台灣將逐漸轉涼

2019-09-23 07:31

最新研究顯示長期頭痛可能會「傷腦筋」

2019-09-23 07:25

健康你我他／突然呼吸急促 肺炎匆匆帶走他

2019-09-23 00:25

長庚路跑防失智 4萬人動起來

2019-09-23 00:17

健康名人堂／尊重失智人權 得先全民友善失智

2019-09-23 00:12

打造理想長照 醫師、復健師送到家

2019-09-22 23:59

醫病天地／月經禁洗頭？醫：洗完吹乾即可

2019-09-22 23:31

醫病天地／職場新鮮人焦慮過度 應就醫

2019-09-22 23:11

阿茲海默症戴新帽 可減緩記憶衰退

2019-09-22 19:17

室內健身腳踏車 可穩定帕金森氏症

2019-09-22 19:17

研究：喝茶好處多 有助心臟大腦健康

2019-09-22 19:16

「塔巴」輕颱遠離 秋涼天氣將持續3至4天

2019-09-22 18:14

影／今年颱風「哈日」？氣象局：高壓偏北

2019-09-22 17:35

她搭飛機看見颱風「塔巴」 網友：上帝視角

2019-09-22 17:23

薄外套、雨具準備好 氣象局一張圖看未來一周天氣

2019-09-22 17:21

塔巴颱風影響！華航、台灣虎航多航班取消延遲

2019-09-22 17:00

預防腸病毒 醫護人員籲要用清水「濕」洗手

2019-09-22 16:56

照顧失智者 譚艾珍：辦家家加上「開心」與「細心」

2019-09-22 14:56

失智症會遺傳 高市大同醫院提早助下一世代防失智

2019-09-22 14:53
看更多

熱門文章

薄外套、雨具準備好 氣象局一張圖看未來一周天氣

2019-09-22 17:21

她搭飛機看見颱風「塔巴」 網友：上帝視角

2019-09-22 17:23

唐綺陽星座運勢週報：金牛工作上開竅 天秤金錢運極佳

2019-09-23 07:31

彭啟明：今是秋分日夜對半 台灣將逐漸轉涼

2019-09-23 07:31

4個相處細節 看懂女生是「真單純」還是「有心眼」

2019-09-22 22:07

影／今年颱風「哈日」？氣象局：高壓偏北

2019-09-22 17:35

豪雨天數增七成 氣象局將增加短時強降雨預警標準

2019-09-23 10:55

塔巴颱風影響！華航、台灣虎航多航班取消延遲

2019-09-22 17:00

胸前愛心挖空好性感！謝金燕霸氣現身MSGM秀場

2019-09-22 15:13

嘉義有家店中店！ 兒子「鮭毛」藏身老爸麵店賣壽司

2019-09-22 12:22

氣象局：整周受東北風影響 周三起北、東的雨增多

2019-09-23 08:49

每日星座運勢／雙子發現有利的商機　桃花開得旺盛

2019-09-23 00:00

台中歌劇院「美聲涵洞」為何淪吵雜菜市場 專家分析

2019-09-23 11:43

台灣虎航過5歲生日！9月25日早上10點會員封館 機票單程未稅55元起

2019-09-22 17:26

亞航9月23日凌晨12點大促銷 台北飛大阪3千有找

2019-09-22 18:47

研究：喝茶好處多 有助心臟大腦健康

2019-09-22 19:16

吳德榮：本周受東北風影響 周四晚起水氣增多

2019-09-23 07:38

最新研究顯示長期頭痛可能會「傷腦筋」

2019-09-23 07:25

不配合秋冬遊補助不愛台灣？ 旅館櫃檯細數各種神邏輯

2019-09-23 11:56

這裡的超商沒有24小時營業 學生因此戒宵夜

2019-09-23 12:03

「塔巴」輕颱遠離 秋涼天氣將持續3至4天

2019-09-22 18:14

「珍珠」海外大夯成台灣之光 賣去國外應符合規範

2019-09-22 18:03

緋紅女巫、曾之喬 Ferragamo花園大秀同場比美

2019-09-22 15:34

阿茲海默症戴新帽 可減緩記憶衰退

2019-09-22 19:17

室內健身腳踏車 可穩定帕金森氏症

2019-09-22 19:17

打造理想長照 醫師、復健師送到家

2019-09-22 23:59

大熱天氣毛小孩不好受 醫師解答消暑良方

2019-09-22 21:43
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top