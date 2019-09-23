零輻射心導管電燒手術 孕婦也能治心律不整

2019-09-23 12:57 聯合報 記者 聯合報 記者 邱宜君 ╱即時報導



台大醫院自2018年起，進一步將零輻射技術應用單純性陣發上心室頻脈，已成功治癒超過50位患者，包括陣發性上心室頻脈、心室早期收縮、典型心房撲動的病患。台大醫院副院長賴逸儒表示，Ｘ光暴露是醫療檢查中很難避免的必要之惡，如果能避免又能達到治療目的，將是一大福音，孕婦也能受惠。

台大醫院心臟內科助理教授游治節表示，傳統心導管手術必須注射顯影劑，讓輻射線穿過病人身體，醫師才能根據電腦定位進行診斷和治療，病人做一次電燒手術暴露的輻射線相當於750張X光。同時，心導管室中所有的醫護人員必須穿著沈重的鉛衣，但鉛衣遮不住的手臂和臉部，也和病人一起暴露於輻射線。雖不導致立即受傷害，卻會隨劑量累積而提高致癌風險，越複雜的導管手術的暴露劑量越大。

游治節表示，零輻射技術創造醫病雙贏，將是未來的趨勢。相較於傳統顯影技術，3D立體定位系統除了更加精準，也有零輻射的優勢，對於醫病雙方都更有保障，許多大醫院都已應用於複雜型心愈不整患者，針對心室早期收縮及典型心房撲動，使用零輻射心導管電燒手術都有健保給付。單純性陣發上心室頻脈是少數可治癒的心臟病，健保目前僅給付傳統手術，使用零輻射技術需自費33000元。

台大醫院心臟內科主治醫師林亮宇表示，陣發性上心室頻脈就像是心臟多了一條短路的電線，過度刺激心臟，導致心搏過速，引起冒冷汗、低血壓、心悸、喘等不適症狀。發作時間從幾秒到連續數日都有，雖無致命危險，卻會嚴重影響生活品質。目前發病原因不明，大部分都是個人體質因素，誘發因子因人而異，包括咖啡、酒、熬夜、運動等。值得注意的是，許多女性是在懷孕時心臟負荷增加而誘發頻繁發作，懷孕前並無症狀或是症狀並不明顯。

林亮宇表示，治療陣發性上心室頻脈的長效型口服藥，會增添胎兒的健康風險，懷孕的患者通常都會極盡忍耐，發作到受不了才就醫接受短效型的針劑治療，相當勞累辛苦。透過零輻射心導管電燒技術，孕婦也可以放心接受治療，不用再忍受心律不整之苦。

邱小姐是陣發性上心室頻脈患者，長年飽受心律不整之苦，在其他醫院經過兩次心導管治療，還是復發。她不想再暴露於更多輻射線，輾轉來到台大接受零輻射心導管電燒手術，目前已不再復發。游治節表示，零輻射技術和傳統手術的成功率一樣高達99%，相較於傳統的2D定位，零輻射心導管電燒手術使用3D立體定位，也有更精準的優勢。