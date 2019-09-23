多國嚴管電子煙 我國草案還躺在立院

2019-09-23 14:17 聯合晚報 記者 聯合晚報 記者 羅真 ／台北報導



美國加強管制電子煙，但我國至今仍未將電子煙視為菸品納管，董氏基金會呼籲要盡快完成立法。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

美澳等國強化管理

美國加強管制電子煙，但我國至今仍未將電子煙視為菸品納管，只將含尼古丁的電子煙視為無許可證的藥品，行政院兩年前提出菸害防制法修正草案，將電子煙納入菸品，不過該草案至今卡關立院，董氏基金會呼籲要盡快完成立法。

美國8月起爆發電子煙有關肺部損傷事件，目前已知有530起通報病例、八人死亡，官方管制近日再升級。美國食品藥物管理局20日預告草案，要求製造商或進口商，在電子煙與其他菸草產品上市前提出申請，證明其產品對公眾健康具有保護作用，例如有助原來的吸菸者戒除等。

本會期未排審

行政院2017年提出菸害防制法修正草案，規範任何人不得製造、輸入、販賣、展示或廣告電子煙，立法院社福及衛環委員會召委邱泰源表示，本會期以預算審查為主、尚未將該草案排入議程，不過委員會可能視議題重要性再調整審查順序。

衛福部國健署菸害防制組組長羅素英說，在修法前，中央與地方政府會持續強化宣導電子煙的危害，各縣市也積極強化管制，例如新竹市已通過電子煙管理自治條例，台中、新北、台北及宜蘭正研擬中。國健署本周邀請歐盟、澳洲與香港等地專家來台交流國際菸害防制的有效措施，作為未來擬定政策的參考。

董氏籲盡快完成立法

董氏基金會菸害防制中心主任林清麗表示，根據美國疾病管制暨預防中心（CDC）上周發布報告，三分之二的電子煙有關肺部損傷病例年齡在18到34歲，均使用過含尼古丁或四氫大麻酚（THC）的電子煙。美國聯邦政府亡羊補牢之際，各州政府也自力救濟，密西根州9月4日宣布禁止販售加味電子煙，紐約州將於下月跟進，舊金山市於明年跟進。

林清麗表示，目前包含澳洲、新加坡、泰國、阿根廷、汶萊、巴西、烏拉圭與哥倫比亞等多國已全面禁止電子煙，印度政府上周也正式宣布即刻全面禁止電子煙，「期待我國政府部門與民意代表顧及公眾健康，勇敢讓躺在立院的草案通過」。

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