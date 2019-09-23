親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝

府方開箱蔡總統論文原始文件！將授權在國圖公開

多國嚴管電子煙 我國草案還躺在立院

2019-09-23 14:17聯合晚報 記者羅真／台北報導

美國加強管制電子煙，但我國至今仍未將電子煙視為菸品納管，董氏基金會呼籲要盡快完成...
美國加強管制電子煙，但我國至今仍未將電子煙視為菸品納管，董氏基金會呼籲要盡快完成立法。 圖／聯合報系資料照片
分享

美澳等國強化管理

美國加強管制電子煙，但我國至今仍未將電子煙視為菸品納管，只將含尼古丁的電子煙視為無許可證的藥品，行政院兩年前提出菸害防制法修正草案，將電子煙納入菸品，不過該草案至今卡關立院，董氏基金會呼籲要盡快完成立法。

美國8月起爆發電子煙有關肺部損傷事件，目前已知有530起通報病例、八人死亡，官方管制近日再升級。美國食品藥物管理局20日預告草案，要求製造商或進口商，在電子煙與其他菸草產品上市前提出申請，證明其產品對公眾健康具有保護作用，例如有助原來的吸菸者戒除等。

本會期未排審

行政院2017年提出菸害防制法修正草案，規範任何人不得製造、輸入、販賣、展示或廣告電子煙，立法院社福及衛環委員會召委邱泰源表示，本會期以預算審查為主、尚未將該草案排入議程，不過委員會可能視議題重要性再調整審查順序。

衛福部國健署菸害防制組組長羅素英說，在修法前，中央與地方政府會持續強化宣導電子煙的危害，各縣市也積極強化管制，例如新竹市已通過電子煙管理自治條例，台中、新北、台北及宜蘭正研擬中。國健署本周邀請歐盟、澳洲與香港等地專家來台交流國際菸害防制的有效措施，作為未來擬定政策的參考。

董氏籲盡快完成立法

董氏基金會菸害防制中心主任林清麗表示，根據美國疾病管制暨預防中心（CDC）上周發布報告，三分之二的電子煙有關肺部損傷病例年齡在18到34歲，均使用過含尼古丁或四氫大麻酚（THC）的電子煙。美國聯邦政府亡羊補牢之際，各州政府也自力救濟，密西根州9月4日宣布禁止販售加味電子煙，紐約州將於下月跟進，舊金山市於明年跟進。

林清麗表示，目前包含澳洲、新加坡、泰國、阿根廷、汶萊、巴西、烏拉圭與哥倫比亞等多國已全面禁止電子煙，印度政府上周也正式宣布即刻全面禁止電子煙，「期待我國政府部門與民意代表顧及公眾健康，勇敢讓躺在立院的草案通過」。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康

行政院國健署電子菸

相關新聞

含致癌成分胃藥 食藥署稱3億多顆受影響

2019-09-23 15:40

兩廳院、歌劇院、衛武營 音響最好的是？

2019-09-23 14:41

嬰兒按摩好處多 助孩子成長也增進親子感情

2019-09-23 14:36

衛福部「萬年青日間照顧中心」啟用 提供完善長照服務

2019-09-23 14:05

兩動力飛行傘闖基隆港無法可管？航港局回應了

2019-09-23 15:25

影╱動容！沒手卻是鋼琴家 他應邀演奏展現堅毅生命力

2019-09-23 14:57

書架即宇宙：關於選書師這門職業

2019-09-23 14:43

極端天氣變頻繁 氣象局近期增「短時強降雨預警」

2019-09-23 14:35

台中歌劇院美聲涵洞 為何吵得像市場？

2019-09-23 14:35

免疫療法給付搶破頭 幸運上車也可能黯然下車

2019-09-23 14:31

條件難達標...肝癌免疫療法給付 通過病友少

2019-09-23 14:29

《天氣之子》：有時候，我們需要無可救藥的浪漫

2019-09-23 14:26

醫師示警：電子煙恐成毒品載具 籲嚴格管制

2019-09-23 14:18

圓導演夢賺獎金！桃市公民紀錄片獎首獎高達50萬

2019-09-23 14:05

流感疫情升溫 雲林上周添2例重症

2019-09-23 14:01

氣候變遷十年挑戰 我們還能為台灣做些什麼？

2019-09-23 13:38

零輻射心導管電燒手術 孕婦也能治心律不整

2019-09-23 12:57

這裡的超商沒有24小時營業 學生因此戒宵夜

2019-09-23 12:03

美國爆傷肺案例 電子煙對公眾健康影響再掀討論

2019-09-23 12:00

不配合秋冬遊補助不愛台灣？ 旅館櫃檯細數各種神邏輯

2019-09-23 11:56

農村、部落體驗終鬆綁！乙種旅行社資本額降至120萬

2019-09-23 11:44

國表藝三場館誰音響稱王 音樂界齊指衛武營

2019-09-23 11:32

公共出借權法源何來 文化部：試辦後再決定

2019-09-23 11:12

富貴角浪高已達3.4米！基隆北海岸、東半部防長浪

2019-09-23 11:11

幸運擠上免疫療法給付列車 為何又被趕下車？

2019-09-23 11:09

晚期肝癌申請免疫療法給付難 常卡在這一關

2019-09-23 11:01

公共出借權國際研討會 台灣學者談試辦

2019-09-23 10:57

豪雨天數增七成 氣象局將增加短時強降雨預警標準

2019-09-23 10:55

秋冬空汙季來了！環保署打算這樣做

2019-09-23 10:55

美國嚴管電子煙 我國草案仍未排進立院審查

2019-09-23 10:52

東部返鄉仍想搭普悠瑪 台鐵秋節攜眷實名票銷售負成長

2019-09-23 09:44

氣象局：整周受東北風影響 周三起北、東的雨增多

2019-09-23 08:49

吳德榮：本周受東北風影響 周四晚起水氣增多

2019-09-23 07:38

彭啟明：今是秋分日夜對半 台灣將逐漸轉涼

2019-09-23 07:31

最新研究顯示長期頭痛可能會「傷腦筋」

2019-09-23 07:25

健康你我他／突然呼吸急促 肺炎匆匆帶走他

2019-09-23 00:25

長庚路跑防失智 4萬人動起來

2019-09-23 00:17

健康名人堂／尊重失智人權 得先全民友善失智

2019-09-23 00:12

打造理想長照 醫師、復健師送到家

2019-09-22 23:59
看更多

熱門文章

薄外套、雨具準備好 氣象局一張圖看未來一周天氣

2019-09-22 17:21

她搭飛機看見颱風「塔巴」 網友：上帝視角

2019-09-22 17:23

唐綺陽星座運勢週報：金牛工作上開竅 天秤金錢運極佳

2019-09-23 07:31

彭啟明：今是秋分日夜對半 台灣將逐漸轉涼

2019-09-23 07:31

4個相處細節 看懂女生是「真單純」還是「有心眼」

2019-09-22 22:07

豪雨天數增七成 氣象局將增加短時強降雨預警標準

2019-09-23 10:55

影／今年颱風「哈日」？氣象局：高壓偏北

2019-09-22 17:35

塔巴颱風影響！華航、台灣虎航多航班取消延遲

2019-09-22 17:00

台中歌劇院「美聲涵洞」為何淪吵雜菜市場 專家分析

2019-09-23 11:43

氣象局：整周受東北風影響 周三起北、東的雨增多

2019-09-23 08:49

每日星座運勢／雙子發現有利的商機　桃花開得旺盛

2019-09-23 00:00

研究：喝茶好處多 有助心臟大腦健康

2019-09-22 19:16

台灣虎航過5歲生日！9月25日早上10點會員封館 機票單程未稅55元起

2019-09-22 17:26

亞航9月23日凌晨12點大促銷 台北飛大阪3千有找

2019-09-22 18:47

吳德榮：本周受東北風影響 周四晚起水氣增多

2019-09-23 07:38

這裡的超商沒有24小時營業 學生因此戒宵夜

2019-09-23 12:03

不配合秋冬遊補助不愛台灣？ 旅館櫃檯細數各種神邏輯

2019-09-23 11:56

最新研究顯示長期頭痛可能會「傷腦筋」

2019-09-23 07:25

「塔巴」輕颱遠離 秋涼天氣將持續3至4天

2019-09-22 18:14

「珍珠」海外大夯成台灣之光 賣去國外應符合規範

2019-09-22 18:03

室內健身腳踏車 可穩定帕金森氏症

2019-09-22 19:17

阿茲海默症戴新帽 可減緩記憶衰退

2019-09-22 19:17

打造理想長照 醫師、復健師送到家

2019-09-22 23:59

走秀途中突然停電？Gucci壓軸登米蘭時裝周

2019-09-23 08:57

大熱天氣毛小孩不好受 醫師解答消暑良方

2019-09-22 21:43

長庚路跑防失智 4萬人動起來

2019-09-23 00:17

昆凌帥穿AllSaints皮衣拍大片 網讚：比老公周杰倫還有型

2019-09-22 16:10

六福犀牛寶寶名子揭曉 「珠五花」晉升人氣王

2019-09-22 23:36

酷航今起取消交易手續費 再加碼五天促銷

2019-09-23 11:45

【家庭好時光‧網路徵文】親愛的＿＿，我想與你和解

2019-09-23 06:00

東部返鄉仍想搭普悠瑪 台鐵秋節攜眷實名票銷售負成長

2019-09-23 09:44

京都穿和服打卡 5大IG熱點曝光！這些店家千款可選 保證不撞衫

2019-09-23 11:46

小心中招！這4個生肖一聽到發財機會就失去理智？

2019-09-23 11:42

預防腸病毒 醫護人員籲要用清水「濕」洗手

2019-09-22 16:56

梧桐占卜：單戀好痛苦！測我愛的人也愛我嗎？

2019-09-23 11:09

健康你我他／突然呼吸急促 肺炎匆匆帶走他

2019-09-23 00:25

Gucci壓軸米蘭時裝周 「碳中和」可能是最大驚喜

2019-09-22 17:30

美國嚴管電子煙 我國草案仍未排進立院審查

2019-09-23 10:52

國表藝三場館誰音響稱王 音樂界齊指衛武營

2019-09-23 11:32

食材平台新增拉麵、小吃 北市明年強制連鎖拉麵登錄

2019-09-23 11:06
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top