台中歌劇院美聲涵洞 為何吵得像市場？

2019-09-23 14:35 聯合晚報 記者 聯合晚報 記者 何定照 ／台北報導



台中國家歌劇院硬體主打弧線幾何造型，但表演藝術界普遍認為劇場音響效果不佳，歌劇院大廳則因洞穴般設計造成回音嚴重，喧嘩吵鬧猶如菜市場。 圖／台中國家歌劇院提供 分享 facebook 台中國家歌劇院硬體主打弧線幾何造型，對外稱是「美聲涵洞」。但歌劇院其實無真正音樂廳，三座劇場都以「劇院」為名，表演藝術界也普遍認為劇場音響效果不佳，更指正是涵洞設計造成表演者不便，歌劇院大廳則因洞穴般設計造成回音嚴重，喧嘩吵鬧猶如菜市場。

涵洞設計回音嚴重 伊東堅持

表演藝術界認為，歌劇院音響問題可歸納出五大原因。戲曲學院劇場藝術學戲副教授劉培能曾任歌劇院新建工程委員，他表示，歌劇院一開始預算就不足，但當時台中市政府又一定要蓋，雖然後來追加，仍有許多項目無法做，是先天問題所在。

劉培能說，像當時劇場界委員都告訴歌劇院建築師伊東豊雄，劇院這麼多圓弧、轉角、斜面，不利劇場空間使用，浪費空間，還會造成可怕的回音，但伊東堅持原設計。

音響專業問題 不見得歸因建築師

一般劇場設計，建築師會搭配劇場內部、音響設計，音響等專業問題不見得歸因建築師。劉培能說，國際標都會搭配台灣的協力單位，協力單位是否具劇場專業，就很重要，但以歌劇院來說，也恐不符。另外，伊東雖找長期合作的日本專業音響團隊來台，但就最後成果看，表演藝術界並不滿意。

沒有劇場一開始就十全十美

由於歌劇院是朝劇院思考，劉培能說，當初台中市府找的委員並無音響專業者，對歌劇院音響也就未再三著墨。沒有劇場一開始就十全十美，重要的是劇院是否願意透過使用者反映有計畫地逐步改善。

國家歌劇院藝術總監邱瑗表示，年初以來已試著將劇院內的反響板做更細致的運用，做許多音響的實驗。