條件難達標...肝癌免疫療法給付 通過病友少

2019-09-23 14:29 聯合晚報 記者 聯合晚報 記者 李樹人 ／台北報導



晚期肝癌納入免疫療法給付，4月1日實施迄今，許多病友提出申請，但能夠通過審核的個案少之又少。圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

●用過第一線標靶藥 反應極差

●須接受過栓塞治療

●肝腎功能維持一定程度

●須做切片證實是晚期肝癌

健保署將晚期肝癌納入第一波免疫療法給付範圍，但4月1日實施迄今，許多病友提出申請，但能夠通過審核的個案少之又少，臨床醫師點出問題癥結，就是給付條件過於嚴格，除了肝腎功能均須維持在一定程度，患者甚至還需重做切片，確定真為肝癌。

衛福部最新癌症登記報告顯示，每年約新增8000多名肝癌患者，其中三成已到晚期，無法動刀切除腫瘤，由於治療難度極高，許多癌友將希望寄託在免疫療法，這也顯示在免疫療法給付核准數據，截至上午前為止，健保署審查同意使用名額數為1008例，肝癌占249例。

台灣肝炎醫學會理事長、林口長庚胃腸肝膽科系副主任林錫銘表示，目前晚期肝癌標準治療以標靶藥物首選，但反應率偏低，僅約一成患者腫瘤得以縮小、消失，平均存活期約十個月至12個月。

免疫療法對於晚期肝癌的治療效果較佳，平均存活期達15個月，腫瘤反應率提高至兩成，副作用較低，不過，少部分患者罹患肝炎、肺炎、心肌炎等風險較高。

林錫銘說，最近許多門診患者主動詢問自己是否符合免疫療法申請門檻，但能夠通過審查的人很少。

林錫銘表示，現行免疫療法肝癌給付條件為用過第一線標靶藥物，反應極差，並必須接受過栓塞治療，但晚期肝癌患者病情嚴重，大都無法接受栓塞。再者，癌友的肝腎功能必須維持在一定程度，最後還得做一次切片，證實真是的晚期肝癌，對肝癌病友是折磨。

林錫銘表示，建議病人如有其他檢測證實是肝癌，就可以不必再提供病理切片報告。再者，肝外轉移病患也應該盡快納入免疫療法健保給付。且不應要求病人需經過三次TACE檢查，才符合使用免疫療法治療。