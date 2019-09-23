極端天氣變頻繁 氣象局近期增「短時強降雨預警」

2019-09-23 14:35 聯合晚報 記者 聯合晚報 記者 曹悅華 ／台北報導



3小時累積雨量達200毫米以上 從每年1-5次 近3年變年均5次

因應全球暖化，極端天氣越發頻繁，中央氣象局將增設短時強降雨預警制度，一旦三小時累積200毫米以上，即為「大豪雨」，新的定義標準預計明年5月前上線。

根據水利署統計，過去20年，台灣降雨量達200毫米以上的天數，全台平均增幅逾七成，總體降雨時數逐年下降，降雨強度卻呈現上升趨勢。為因應氣候變化，氣象局近期將增設短時強降雨預警制度。

氣象預報中心主任呂國臣說，目前氣象局有大雨及豪雨特報，豪雨特報又分為豪雨、大豪雨和超大豪雨。豪雨定義有24小時累積雨量達200毫米，以及三小時內累積雨量達100毫米，不過大豪雨及超大豪雨目前標準僅有24小時累積雨量分別達350毫米及500毫米。

呂國臣說，為考量近年來短時降雨有變急及變大趨勢，正在修訂災害性天氣作業要點，未來只要三小時累積雨量達200毫米，即屬大豪雨，新標準預計明年汛期前（5月）上線。

呂國臣說，近三年在極端天氣的影響下，三小時累積雨量達200毫米以上的狀況，每年平均五次，2016年以前每年僅一到五次，觀測數據亦顯示三小時達100毫米的次數也在逐年增加。基於防災需要，會盡速修訂大豪雨的標準，方便民眾因應。