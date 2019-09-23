童醫院辦孕婦瑜珈體驗課 讓孕婦身心都舒緩

2019-09-23 12:06 聯合報 記者 聯合報 記者 游振昇 ╱即時報導



童綜合醫院推動母乳哺育，給予懷孕媽媽從孕期到產後的專業衛教諮詢，並舉辦相關活動如親職教室、精油舒壓與心理講座協助新手媽媽如何面對孕期與生產，希望藉由團體交流降低內心的恐懼與不安。

醫院舉辦「孕期瑜珈體驗課程」，由通過專業孕婦瑜珈師資認證的老師幫準媽媽們上課，以溫和的動作進行簡單的伸展、舒緩情緒，參加的孕婦媽媽表示，不清楚懷孕可以做甚麼運動，加上懷孕讓身體感到不適，舒展四肢後讓身體變得輕盈。

個管師葉如燕表示，晚婚晚生已成普遍現象，懷孕年齡越大，相對伴隨高血壓、妊娠糖尿病或其他高危險妊娠合併症的機率也增加。孕婦瑜珈是透過呼吸練習紓解緊張情緒與壓力；另外可增進體內血液循環及新陳代謝，改善手腳水腫、腰酸背痛、抽筋等等不適；也可以增強骨盆韌性與肌耐力，加強骨盆肌群的力量，擁有更多肌耐力來乘載寶寶不斷成長的重量；分娩時更容易聽從身體發出的信息及指令，有助於縮短產程，為順產做好準備；也可幫助產後身材的恢復，預防子宮脫垂、尿失禁等問題；最重要的是媽媽保持愉快的心情，正面情緒也會傳遞給寶寶。

童綜合醫院婦產部劉錦成主任指出，沒有妊娠合併症的懷孕婦女，孕期保持運動不僅安全，且可以產生許多正向的效果，甚至降低妊娠糖尿病、子癲前症，或其他妊娠合併症發生的可能。